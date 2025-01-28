İlk Buluşmada Ismarladığı İçeceğin Lafını Eden X Kullanıcısı Topa Tutuldu
İlk Buluşmada Ismarladığı İçeceğin Lafını Eden X Kullanıcısı Topa Tutuldu
İlk buluşma veya global ismiyle 'first date' kompleks bir kavram. Buluşulacak yer, yapılacak aktivite, hesabın ödenmesi, giyilen kombin, o kombinin gidilecek mekana uygunluğu gibi yüzlerce farklı dinamik var. Bu dinamikler de kimi zaman ciddi kimi zaman mizah amaçlı sosyal medyada önümüze düşebiliyor. Bir X kullanıcısı da buluştuğu kişinin kombininden ve hesap öderken Almanlık kavramının yok sayılmasına içerlemiş olacak ki bir paylaşım yaptı.
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Paylaşım şu...
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Haliyle arkadaş timeline mahkemelerince tatlı tatlı gömüldü.
İroniler geldi.
Kombin de savunuldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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