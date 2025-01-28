İlk Buluşmada Ismarladığı İçeceğin Lafını Eden X Kullanıcısı Topa Tutuldu

İlk buluşma veya global ismiyle 'first date' kompleks bir kavram. Buluşulacak yer, yapılacak aktivite, hesabın ödenmesi, giyilen kombin, o kombinin gidilecek mekana uygunluğu gibi yüzlerce farklı dinamik var. Bu dinamikler de kimi zaman ciddi kimi zaman mizah amaçlı sosyal medyada önümüze düşebiliyor. Bir X kullanıcısı da buluştuğu kişinin kombininden ve hesap öderken Almanlık kavramının yok sayılmasına içerlemiş olacak ki bir paylaşım yaptı.