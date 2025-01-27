Aile Büyükleriyle Yaşadıkları Kısa Akademik Diyalogları Paylaşan Kişiler

Eğer üniversite öğrencisiyseniz aile büyükleriyle yapılan sohbetlerde iş dönüp dolaşıp okul hayatına gelebiliyor. Ancak yeni bölümler, yeni fakülteler bu işlerle alakası olmayan kişilerce tuhaf görünebiliyor. Ortaya 'olsun', 'hayırlısı olsun' gibi belirsiz temenniler veya 'şimdi nolucan?' tarzı kariyer beklentilerinin merak edildiği sorular sorulabiliyor. Benzer konuşmalar o kadar çok yaşanıyor ki bir X kullanıcısının paylaştığı diyaloğa pek çok benzer diyalog geldi.