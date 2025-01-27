Aile Büyükleriyle Yaşadıkları Kısa Akademik Diyalogları Paylaşan Kişiler
Aile Büyükleriyle Yaşadıkları Kısa Akademik Diyalogları Paylaşan Kişiler
Eğer üniversite öğrencisiyseniz aile büyükleriyle yapılan sohbetlerde iş dönüp dolaşıp okul hayatına gelebiliyor. Ancak yeni bölümler, yeni fakülteler bu işlerle alakası olmayan kişilerce tuhaf görünebiliyor. Ortaya 'olsun', 'hayırlısı olsun' gibi belirsiz temenniler veya 'şimdi nolucan?' tarzı kariyer beklentilerinin merak edildiği sorular sorulabiliyor. Benzer konuşmalar o kadar çok yaşanıyor ki bir X kullanıcısının paylaştığı diyaloğa pek çok benzer diyalog geldi.
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Ana paylaşım şöyleydi;
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Kötü haberler verenler de var...
Pek de hayırlı olmayan hayırlı kelimesi...
Bir de konuyu yanlış anlayanlar var.
Bir türlü öğrenilemeyen dallar...
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Hayırlısı...
Tıp öğrencilerinin ortak sorunu...
🤔
Öğretmenlik dışı bölüm duyulunca verilen hata mesajı...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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