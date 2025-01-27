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Aile Büyükleriyle Yaşadıkları Kısa Akademik Diyalogları Paylaşan Kişiler

Aile Büyükleriyle Yaşadıkları Kısa Akademik Diyalogları Paylaşan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.01.2025 - 17:45

Eğer üniversite öğrencisiyseniz aile büyükleriyle yapılan sohbetlerde iş dönüp dolaşıp okul hayatına gelebiliyor. Ancak yeni bölümler, yeni fakülteler bu işlerle alakası olmayan kişilerce tuhaf görünebiliyor. Ortaya 'olsun', 'hayırlısı olsun' gibi belirsiz temenniler veya 'şimdi nolucan?' tarzı kariyer beklentilerinin merak edildiği sorular sorulabiliyor. Benzer konuşmalar o kadar çok yaşanıyor ki bir X kullanıcısının paylaştığı diyaloğa pek çok benzer diyalog geldi.

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Ana paylaşım şöyleydi;

Ana paylaşım şöyleydi;
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Kötü haberler verenler de var...

Kötü haberler verenler de var...
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Pek de hayırlı olmayan hayırlı kelimesi...

Pek de hayırlı olmayan hayırlı kelimesi...
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Bir de konuyu yanlış anlayanlar var.

Bir de konuyu yanlış anlayanlar var.
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Bir türlü öğrenilemeyen dallar...

Bir türlü öğrenilemeyen dallar...
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Hayırlısı...

Hayırlısı...
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Tıp öğrencilerinin ortak sorunu...

Tıp öğrencilerinin ortak sorunu...
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🤔
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Öğretmenlik dışı bölüm duyulunca verilen hata mesajı...

Öğretmenlik dışı bölüm duyulunca verilen hata mesajı...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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