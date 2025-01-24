Tarlaya Götürmek İçin Stanley Termos Alan Baba Viral Oldu

Bazı ürünler var ki popülerlikleri gerçek amacını aşıp bir statü simgesi veya kişisel sembol haline dönebiliyor. Moda olduğu için herkes bu ürünleri talep ediyor. Beyaz yakalının ve influencerın dostu meşhur markalı bir termos da ilk kez amacı doğrultusunda kullanıldı. Paylaşım viral oldu.