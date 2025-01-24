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Tarlaya Götürmek İçin Stanley Termos Alan Baba Viral Oldu

Tarlaya Götürmek İçin Stanley Termos Alan Baba Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.01.2025 - 15:46

Bazı ürünler var ki popülerlikleri gerçek amacını aşıp bir statü simgesi veya kişisel sembol haline dönebiliyor. Moda olduğu için herkes bu ürünleri talep ediyor. Beyaz yakalının ve influencerın dostu meşhur markalı bir termos da ilk kez amacı doğrultusunda kullanıldı. Paylaşım viral oldu.

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Paylaşıma geçelim.
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Neyse ki iş tatlıya bağlandı. Yanlış anlaşılmalar ortadan kalktı.

Neyse ki iş tatlıya bağlandı. Yanlış anlaşılmalar ortadan kalktı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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