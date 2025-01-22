Öğretmenlerinin Baba Mesleğini Sormasıyla Travma Yaşayanlar Anlattı
Öğretmenlerinin Baba Mesleğini Sormasıyla Travma Yaşayanlar Anlattı
Çocukken yaşanan travmaların unutulması uzun sürüyor. Hatta geri kalan hayatımızı etkileyebiliyor. Özellikle öğretmenlerle olan diyaloglar eğitim hayatımızı bile şekillendirebiliyor. Şimdilerde empati gösterilse ve bu tip sorular tercih edilmese de bir dönem tanışma adı altında öğrencilere anne babalarının meslekleri sorulurdu. Bazı öğrenciler için zor anlardı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir Twitter kullanıcısı da takipçilerine bu tanışma faslından bahsetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii anılar ortaya döküldü...
Genelde babası işsiz olanlar da serbest meslek kelimelerini kullanırdı.
Tabii sınıf ayrımcılığının da sınıflara girdiği dönemler...
Bugünlerde bu tip soruların sorulmamasının nedeni sadece artan anlayış değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın