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Öğretmenlerinin Baba Mesleğini Sormasıyla Travma Yaşayanlar Anlattı

Öğretmenlerinin Baba Mesleğini Sormasıyla Travma Yaşayanlar Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.01.2025 - 16:09

Çocukken yaşanan travmaların unutulması uzun sürüyor. Hatta geri kalan hayatımızı etkileyebiliyor. Özellikle öğretmenlerle olan diyaloglar eğitim hayatımızı bile şekillendirebiliyor. Şimdilerde empati gösterilse ve bu tip sorular tercih edilmese de bir dönem tanışma adı altında öğrencilere anne babalarının meslekleri sorulurdu. Bazı öğrenciler için zor anlardı...

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Bir Twitter kullanıcısı da takipçilerine bu tanışma faslından bahsetti.

Bir Twitter kullanıcısı da takipçilerine bu tanışma faslından bahsetti.
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Tabii anılar ortaya döküldü...

Tabii anılar ortaya döküldü...

Genelde babası işsiz olanlar da serbest meslek kelimelerini kullanırdı.

Genelde babası işsiz olanlar da serbest meslek kelimelerini kullanırdı.
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Tabii sınıf ayrımcılığının da sınıflara girdiği dönemler...

Tabii sınıf ayrımcılığının da sınıflara girdiği dönemler...
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Bugünlerde bu tip soruların sorulmamasının nedeni sadece artan anlayış değil.

Bugünlerde bu tip soruların sorulmamasının nedeni sadece artan anlayış değil.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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