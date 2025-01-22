Almanya'ya İltica Eden Kabin Memuru "Tımarhanede Başarılar" Notu Paylaştı
Almanya'ya İltica Eden Kabin Memuru "Tımarhanede Başarılar" Notu Paylaştı
Türkiye gençliğin önemli bir kısmının amiyane tabiriyle 'yurt dışı kovaladığı' ülkelerden. Tabii bu yurt dışında yaşama isteği ile ilgili hukuktan ekonomiye pek çok motivasyon var. Genelde kaçak yollardan Avrupa'ya geçip iltica etme durumu bu kez farklı bir şekilde işledi. Pegasus'ta kabin memuru olarak çalışan Enes Basmakcı görev gereği kaldığı otelden ayrıldı ve dönüş uçağına katılmadı.
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19 Ocak’ta Sabiha Gökçen - Düsseldorf uçuşu için Almanya'ya giden Basmakcı dönüş seferine katılmadı ve sosyal medya hesabından iltica ettiğini duyurdu.
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"Size tımarhanede başarılar" notuyla sosyal medya hesabından iltica ettiğini böyle duyurdu.
Notunun devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.
Kabin memuru Instagram hesabından da olayla ilgili bir hikaye paylaştı.
Ardından selfie paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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