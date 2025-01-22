Almanya'ya İltica Eden Kabin Memuru "Tımarhanede Başarılar" Notu Paylaştı

Türkiye gençliğin önemli bir kısmının amiyane tabiriyle 'yurt dışı kovaladığı' ülkelerden. Tabii bu yurt dışında yaşama isteği ile ilgili hukuktan ekonomiye pek çok motivasyon var. Genelde kaçak yollardan Avrupa'ya geçip iltica etme durumu bu kez farklı bir şekilde işledi. Pegasus'ta kabin memuru olarak çalışan Enes Basmakcı görev gereği kaldığı otelden ayrıldı ve dönüş uçağına katılmadı.