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Almanya'ya İltica Eden Kabin Memuru "Tımarhanede Başarılar" Notu Paylaştı

Almanya'ya İltica Eden Kabin Memuru "Tımarhanede Başarılar" Notu Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.01.2025 - 11:38

Türkiye gençliğin önemli bir kısmının amiyane tabiriyle 'yurt dışı kovaladığı' ülkelerden. Tabii bu yurt dışında yaşama isteği ile ilgili hukuktan ekonomiye pek çok motivasyon var. Genelde kaçak yollardan Avrupa'ya geçip iltica etme durumu bu kez farklı bir şekilde işledi. Pegasus'ta kabin memuru olarak çalışan Enes Basmakcı görev gereği kaldığı otelden ayrıldı ve dönüş uçağına katılmadı.

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19 Ocak’ta Sabiha Gökçen - Düsseldorf uçuşu için Almanya'ya giden Basmakcı dönüş seferine katılmadı ve sosyal medya hesabından iltica ettiğini duyurdu.

19 Ocak’ta Sabiha Gökçen - Düsseldorf uçuşu için Almanya'ya giden Basmakcı dönüş seferine katılmadı ve sosyal medya hesabından iltica ettiğini duyurdu.

"Size tımarhanede başarılar" notuyla sosyal medya hesabından iltica ettiğini böyle duyurdu.

"Size tımarhanede başarılar" notuyla sosyal medya hesabından iltica ettiğini böyle duyurdu.

Notunun devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.

Notunun devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.

Kabin memuru Instagram hesabından da olayla ilgili bir hikaye paylaştı.

Kabin memuru Instagram hesabından da olayla ilgili bir hikaye paylaştı.

Ardından selfie paylaştı.

Ardından selfie paylaştı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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