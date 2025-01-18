Gürültüden Rahatsız Olan Komşuları Uyarmaya Gelince Gerginlik Yaşandı: Sosyal Medyada Tepki Topladılar

@1who.aml adlı TikTok kullanıcısı, evde kız arkadaşlarıyla eğlendiği anları kayda alırken komşusu uyarıya geldi ve yaşananlar kayda yansıdı. Komşu, “Saatlerdir susmanızı bekliyoruz, apartman kuralı diye bir şey var” şeklinde uyarınca ev sahibi olan kadın “Kusura bakmayın” demişti. Ancak komşunun öfkesi dinmedi ve “Bakıyorum ama” dedi. Ardından yaşananlar ise sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri aldı. İzleyiciler gürültüden rahatsız olan komşudan yanaydı.
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Komşuya “Düzgün uyar” denilince, “Düzgün uyaramam, düzgün davran” yanıtı gelmişti.
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Ev sahibi ve arkadaşları bu sözü duyunca gerginlikleri arttı ve kaosun eşiğinden dönüldü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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apartmanlarda,sitelerde yaşamak için ehliyet verilmesi lazım belli kurslar ve sınavlar olmalı yoksa dağdan inme hanzolarla dipdibe yaşamak eziyet olabiliyor
Kesinlikle apartmanda herkes yaşamamalı. Bazı görgüsüzler insan olmadıkları için başkalarını rahatsız etmemeyi, seslerini kesmeyi bilmiyor. Bizim çevremizde ... Devamını Gör