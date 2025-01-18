Gürültüden Rahatsız Olan Komşuları Uyarmaya Gelince Gerginlik Yaşandı: Sosyal Medyada Tepki Topladılar

@1who.aml adlı TikTok kullanıcısı, evde kız arkadaşlarıyla eğlendiği anları kayda alırken komşusu uyarıya geldi ve yaşananlar kayda yansıdı. Komşu, “Saatlerdir susmanızı bekliyoruz, apartman kuralı diye bir şey var” şeklinde uyarınca ev sahibi olan kadın “Kusura bakmayın” demişti. Ancak komşunun öfkesi dinmedi ve “Bakıyorum ama” dedi. Ardından yaşananlar ise sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri aldı. İzleyiciler gürültüden rahatsız olan komşudan yanaydı.