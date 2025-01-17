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İzmir’de Kız İstemeye Giden Damat Tarafı Şov Yaptı: Tüm Arabalar Led Işıkla Donatıldı

İzmir’de Kız İstemeye Giden Damat Tarafı Şov Yaptı: Tüm Arabalar Led Işıkla Donatıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.01.2025 - 15:36

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@sfakocak adlı TikTok kullanıcısı paylaştığı bir videoyla viral oldu. Kız istemeler, nişanlar, düğünler derken biliyorsunuz ki her geçen gün yeni konseptler görüyoruz. Konumuz kız isteme. Son yıllarda meşaleler eşliğinde kız evine gitmek popüler. Ancak bu konseptin artık bir rakibi var. Gelin detaylara geçelim.

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TikTok kullanıcısı İzmir’de kız istemeye giden damat tarafının konvoyunu paylaştı.

TikTok kullanıcısı İzmir’de kız istemeye giden damat tarafının konvoyunu paylaştı.

Bütün araçlar led ışıklarla donatılmıştı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Bütün araçlar led ışıklarla donatılmıştı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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