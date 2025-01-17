İzmir’de Kız İstemeye Giden Damat Tarafı Şov Yaptı: Tüm Arabalar Led Işıkla Donatıldı

@sfakocak adlı TikTok kullanıcısı paylaştığı bir videoyla viral oldu. Kız istemeler, nişanlar, düğünler derken biliyorsunuz ki her geçen gün yeni konseptler görüyoruz. Konumuz kız isteme. Son yıllarda meşaleler eşliğinde kız evine gitmek popüler. Ancak bu konseptin artık bir rakibi var. Gelin detaylara geçelim.
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TikTok kullanıcısı İzmir’de kız istemeye giden damat tarafının konvoyunu paylaştı.
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Bütün araçlar led ışıklarla donatılmıştı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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