İzmir’de Kız İstemeye Giden Damat Tarafı Şov Yaptı: Tüm Arabalar Led Işıkla Donatıldı

@sfakocak adlı TikTok kullanıcısı paylaştığı bir videoyla viral oldu. Kız istemeler, nişanlar, düğünler derken biliyorsunuz ki her geçen gün yeni konseptler görüyoruz. Konumuz kız isteme. Son yıllarda meşaleler eşliğinde kız evine gitmek popüler. Ancak bu konseptin artık bir rakibi var. Gelin detaylara geçelim.