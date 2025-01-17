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Remixleriyle Ülkeye Yeni Bir Soluk Getiren Nazmi Özdil Squid Game’in 3. Sezonuna Serdar Ortaç’lı Fragman Yaptı

Remixleriyle Ülkeye Yeni Bir Soluk Getiren Nazmi Özdil Squid Game’in 3. Sezonuna Serdar Ortaç’lı Fragman Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.01.2025 - 13:54

Seda Sayan’ın Ah Geceler parçasıyla Billie Eilish’in Bad Guy parçasını, “Ah Bad Guy” adıyla birleştirerek muazzam bir remix yaparak hafızalara kazınan Nazmi Özdil, şimdiyse Squid Game için bir paylaşımla karşımızda. İlk sezonuyla dünya çapında konuşulmayı başaran Squid Game’in geçtiğimiz haftalarda ikinci sezonu yayınlandı. Dizi, ikinci sezonuyla da aynı etkiyi yaratarak beğenileri topladı.

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Nazmi Özdil de üçüncü sezon için Serdar Ortaç oynasaydı neler yaşanırdı sorusunu bizler için harika bir videoyla yanıtladı.

Nazmi Özdil de üçüncü sezon için Serdar Ortaç oynasaydı neler yaşanırdı sorusunu bizler için harika bir videoyla yanıtladı.

Paylaşım kısa sürede ilgilerin odağı oldu. Serdar Ortaç’lı bi Squid Game’e siz ne dersiniz?

Paylaşım kısa sürede ilgilerin odağı oldu. Serdar Ortaç’lı bi Squid Game’e siz ne dersiniz?

İşte o paylaşım 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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