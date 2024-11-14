Yaptığı Remixlerle Kendine Hayran Bırakan Nazmi Özdil’den Beklenen Yeni Remix Paylaşımı Geldi!

Seda Sayan ve Billie Eilish’i “Ah Bad Guy” remixiyle buluşturan Nazmi Özdil, hepimizi büyüleyen çalışmasıyla hafımızda silinmez bir iz bırakmıştı. Tüm sosyal medya platformalarında büyük yankı uyandıran şarkı montajlarına bugün bir yenisi daha eklendi. Artık remix deyince aklımıza gelen ilk isim olan Nazmi Özdil bu sefer Barış Manço, Papa Roach ve Şebnem Ferah’ı bir araya getirdi. Çalışmasına da “Alla Beni Pulla Beni Reloaded” adını verdi. İşte detaylar 👇