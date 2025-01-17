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Türkiye’de Tek: Dört Kulağı Olan Midas Adlı Kedi Görenleri Şaşkına Çeviriyor

Türkiye’de Tek: Dört Kulağı Olan Midas Adlı Kedi Görenleri Şaşkına Çeviriyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.01.2025 - 14:44

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Genetik mutasyon sonucu 4 kulaklı bir kedi olan Midas ile sosyal medyada karşılaşmış olabilirsiniz. Herkes “nasıl olabilir bu, gerçek mi” bu diye düşünürken Midas’ın sahibi Canis Döşemeci İHA mikrofonlarına konuştu. Çok az rastlanan bir mutasyon sonucu 4 kulağı olan Midas’ın sahibi kendisinin Türkiye’de tek olduğunu, dünyada ise 1800’den beri 3-4 kez karşılaşılmış olduğunu dile getirdi. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: İHA

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Midas’ı arkadaşının bahçesinde bulan Döşemeci, herhangi bir sağlık problemi olmadığını dile getirdi. Midas’ın normal kedilere kıyasla çenesinin de hem geride hem de küçük olduğunu bu sebeple dilinin dışarda olduğunu ekledi.

Midas’ı arkadaşının bahçesinde bulan Döşemeci, herhangi bir sağlık problemi olmadığını dile getirdi. Midas’ın normal kedilere kıyasla çenesinin de hem geride hem de küçük olduğunu bu sebeple dilinin dışarda olduğunu ekledi.

Sosyal medyada 300 bini aşkın takipçisi olan Midas, oldukça ilgi çekiyor. Ona ailesiyle sağlıklı uzun ömürler diliyoruz.

Sosyal medyada 300 bini aşkın takipçisi olan Midas, oldukça ilgi çekiyor. Ona ailesiyle sağlıklı uzun ömürler diliyoruz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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