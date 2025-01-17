Türkiye’de Tek: Dört Kulağı Olan Midas Adlı Kedi Görenleri Şaşkına Çeviriyor

Genetik mutasyon sonucu 4 kulaklı bir kedi olan Midas ile sosyal medyada karşılaşmış olabilirsiniz. Herkes “nasıl olabilir bu, gerçek mi” bu diye düşünürken Midas’ın sahibi Canis Döşemeci İHA mikrofonlarına konuştu. Çok az rastlanan bir mutasyon sonucu 4 kulağı olan Midas’ın sahibi kendisinin Türkiye’de tek olduğunu, dünyada ise 1800’den beri 3-4 kez karşılaşılmış olduğunu dile getirdi. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: İHA