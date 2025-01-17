Türkiye’ye Gelince Hemen Ortama Adapte Olan Çinli Eşini Paylaşan Adam Viral Oldu

Bir Türk, Çin’de tanışıp evlendiği eşi Suzan’ın değişimini paylaşmasıyla sosyal medyada viral oldu. Uzak Doğu ülkeleriyle epey farklı kültürlere sahibiz. Ancak Suzan gelinimiz bize adapte olma konusunda hiç sıkıntı yaşamış gibi görünmüyordu. Türk adam, eşini “Çin’de tanıştığımızda Suzan böyleydi, şimdi ise böyle” diyerek paylaşmıştı.
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İkili tanıştıklarında yani Suzan gelinimiz Çin’deyken fotoğraftaki gibiydi.
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Şimdiyse tam bir Anadolu kadını olmuştu. İkili videolarıyla etkileşimleri toplarken beğenileri de aldılar.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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