Türkiye’ye Gelince Hemen Ortama Adapte Olan Çinli Eşini Paylaşan Adam Viral Oldu

Bir Türk, Çin’de tanışıp evlendiği eşi Suzan’ın değişimini paylaşmasıyla sosyal medyada viral oldu. Uzak Doğu ülkeleriyle epey farklı kültürlere sahibiz. Ancak Suzan gelinimiz bize adapte olma konusunda hiç sıkıntı yaşamış gibi görünmüyordu. Türk adam, eşini “Çin’de tanıştığımızda Suzan böyleydi, şimdi ise böyle” diyerek paylaşmıştı.