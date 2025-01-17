Biyoenerji Akımı Başladı: Babalarını Havaya Kaldırmak İçin Denedikleri Yöntemle Güldürdüler

Akımlar mecrası TikTok’un yeni macerası bu sıralar biyoenerji. İnsanlar birbirlerini havaya kaldırmayı deneyip yapamadıklarında elleriyle bir şeyler yapıp ardından yeniden deniyor. @receppkocakaplann adlı kullanıcı da kardeşleriyle birlikte babalarını kaldırmayı denediklerini anları paylaştı. Hem onlar güldü hem de bizleri güldürdüler. Gelin detaylara geçelim.