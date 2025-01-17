Biyoenerji Akımı Başladı: Babalarını Havaya Kaldırmak İçin Denedikleri Yöntemle Güldürdüler

Akımlar mecrası TikTok’un yeni macerası bu sıralar biyoenerji. İnsanlar birbirlerini havaya kaldırmayı deneyip yapamadıklarında elleriyle bir şeyler yapıp ardından yeniden deniyor. @receppkocakaplann adlı kullanıcı da kardeşleriyle birlikte babalarını kaldırmayı denediklerini anları paylaştı. Hem onlar güldü hem de bizleri güldürdüler. Gelin detaylara geçelim.
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İlk önce babalarını hiçbir şey yapmadan havaya kaldırmayı denediler ama olmadı.
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Sonra ellerini kafasının üstüne getirip yeniden denediklerinde babaları kuş gibi havalandı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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