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Duvar Çalışmaları Yapan Bir Ressam Fırça Darbeleriyle Adeta Duvara Hayat Verdi!

Duvar Çalışmaları Yapan Bir Ressam Fırça Darbeleriyle Adeta Duvara Hayat Verdi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.01.2025 - 09:23

İçerik Devam Ediyor

İsmail Bayram adlı ressam sosyal medya hesaplarından sanatına dair yaptığı paylaşımlarıyla beğenileri topluyor. Geçtiğimiz günlerde “Keşfedilene kadar sanatımı paylaşıyorum” mottosuyla yaptığı duvar resimlerini paylaşmaya başladı. Her işi ayrı bir güzellikteydi. Yeteneği ise büyüleyiciydi. Gelin detaylara geçelim.

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Duvar resimleri eskiden daha çok rağbet görse de yenilikçi tasarımlarla hala tercih edenler var.

Duvar resimleri eskiden daha çok rağbet görse de yenilikçi tasarımlarla hala tercih edenler var.

Yetenekli ressam İsmail Bayram da bu konuda işinin ehli belli ki.

Yetenekli ressam İsmail Bayram da bu konuda işinin ehli belli ki.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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