Türkiye’de Bir Montun 30 Bin TL Olduğunu Gören Adam Moğolistan’a Gidip Üçte Biri Fiyatına Almayı Tercih Etti

@nerdesinfatih adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir gezgin, Türkiye’de almak istediği bir montun 30 bin TL olduğunu görünce “Bir montun asgari ücretten fazla olmasını kaldıramıyorum” diyerek alternatif arayışına girdiği anları paylaştı. Montu Türkiye’den almak yerine Moğolistan’a giden içerik üreticisi üçte biri fiyatına aynı montu satın aldı. Fiyatların böylesine değişiyor olması izleyenlerin de canını sıktı. Gelin detaylara geçelim.