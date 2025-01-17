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Türkiye’de Bir Montun 30 Bin TL Olduğunu Gören Adam Moğolistan’a Gidip Üçte Biri Fiyatına Almayı Tercih Etti

Türkiye’de Bir Montun 30 Bin TL Olduğunu Gören Adam Moğolistan’a Gidip Üçte Biri Fiyatına Almayı Tercih Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.01.2025 - 08:27

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@nerdesinfatih adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir gezgin, Türkiye’de almak istediği bir montun 30 bin TL olduğunu görünce  “Bir montun asgari ücretten fazla olmasını kaldıramıyorum” diyerek alternatif arayışına girdiği anları paylaştı. Montu Türkiye’den almak yerine Moğolistan’a giden içerik üreticisi üçte biri fiyatına aynı montu satın aldı. Fiyatların böylesine değişiyor olması izleyenlerin de canını sıktı. Gelin detaylara geçelim.

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Bahsettiğimiz üzere mont burada 30 bin TL’ydi, Moğolistan’da ise üçte biri fiyatında etikete sahipti.

Bahsettiğimiz üzere mont burada 30 bin TL’ydi, Moğolistan’da ise üçte biri fiyatında etikete sahipti.

İçerik üreticisi alışverişini Moğolistan seyahatine denk getirip aynı monta daha uygun fiyata sahip olmuştu.

İçerik üreticisi alışverişini Moğolistan seyahatine denk getirip aynı monta daha uygun fiyata sahip olmuştu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Misscatt

Monta boşa para verdik 😂 Çok eğlendim sabah sabah güldüm yine ağlanacak halimize