Tuzlu Kahve İstenmeye Verilirmiş: Kız İstemede Damat Yerine Damadın Arkadaşlarına Tuzlu Kahve Yapan Gelin

Eskiden bilirsiniz ki görücü usulü evlenen kadınlar istemedikleri kişiler için tuzlu kahve yaparmış. Yıllar her şeyi değiştirdiği gibi bu geleneğimizi de değiştirdi ve artık her isteme töreninin vazgeçilmezi tuzlu kahve oldu. @iremmvlog adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, isteme töreninde klişelerin aksine kendi yaptığı kahve sunumunu paylaştı. İrem adlı gelin ne yapmış, birlikte bakalım.