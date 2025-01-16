Tuzlu Kahve İstenmeye Verilirmiş: Kız İstemede Damat Yerine Damadın Arkadaşlarına Tuzlu Kahve Yapan Gelin

Eskiden bilirsiniz ki görücü usulü evlenen kadınlar istemedikleri kişiler için tuzlu kahve yaparmış. Yıllar her şeyi değiştirdiği gibi bu geleneğimizi de değiştirdi ve artık her isteme töreninin vazgeçilmezi tuzlu kahve oldu. @iremmvlog adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, isteme töreninde klişelerin aksine kendi yaptığı kahve sunumunu paylaştı. İrem adlı gelin ne yapmış, birlikte bakalım.
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Damadın yakın arkadaşlarına ders vermek isteyen gelin hepsine tuzlu kahve hazırlamıştı.
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Tuzlu kahveyi içen arkadaşların o anki şaşkınlıkları, birbirlerine bakışları ise ortama epey keyif vermişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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