onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Aposto, Ülkemizde Artık Orta Sınıf Kavramının Kalmadığını Konu Edindi

Aposto, Ülkemizde Artık Orta Sınıf Kavramının Kalmadığını Konu Edindi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.01.2025 - 14:53

İçerik Devam Ediyor

2025’e girmemizle birlikte birkaç haftanın gündemi maaşlara yönelik yapılan zamlar. Ne asgari ücret, ne emekli ne de özel sektör maaşları vatandaşlar tarafından yeterli görülmüyor. Henüz maaş zamlarının yansımadığı kesimler varken, marketlerde, ulaşımlarda aklınıza gelebilecek her yerde fiyatların artışını birlikte izledik. Sevilen sayfa Aposto da YouTube kanalında orta sınıfın kayboluşunu anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

100 bin TL’nin altında bir geliriniz varsa orta sınıf sayılmadığınızla söze başlandı ve geçmişe yönelik kıyaslamalara yer verildi.

100 bin TL’nin altında bir geliriniz varsa orta sınıf sayılmadığınızla söze başlandı ve geçmişe yönelik kıyaslamalara yer verildi.

Günümüzde çalışanların verimliliğinin artışıyla aslında daha çok kazanç getirisi sağladıkları ancak maaşlara gelince bu durumun geçerli olmadığı verilerle açıklandı.

Günümüzde çalışanların verimliliğinin artışıyla aslında daha çok kazanç getirisi sağladıkları ancak maaşlara gelince bu durumun geçerli olmadığı verilerle açıklandı.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın