Aposto, Ülkemizde Artık Orta Sınıf Kavramının Kalmadığını Konu Edindi

2025’e girmemizle birlikte birkaç haftanın gündemi maaşlara yönelik yapılan zamlar. Ne asgari ücret, ne emekli ne de özel sektör maaşları vatandaşlar tarafından yeterli görülmüyor. Henüz maaş zamlarının yansımadığı kesimler varken, marketlerde, ulaşımlarda aklınıza gelebilecek her yerde fiyatların artışını birlikte izledik. Sevilen sayfa Aposto da YouTube kanalında orta sınıfın kayboluşunu anlattı.