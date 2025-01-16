Aposto, Ülkemizde Artık Orta Sınıf Kavramının Kalmadığını Konu Edindi

2025’e girmemizle birlikte birkaç haftanın gündemi maaşlara yönelik yapılan zamlar. Ne asgari ücret, ne emekli ne de özel sektör maaşları vatandaşlar tarafından yeterli görülmüyor. Henüz maaş zamlarının yansımadığı kesimler varken, marketlerde, ulaşımlarda aklınıza gelebilecek her yerde fiyatların artışını birlikte izledik. Sevilen sayfa Aposto da YouTube kanalında orta sınıfın kayboluşunu anlattı.
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100 bin TL’nin altında bir geliriniz varsa orta sınıf sayılmadığınızla söze başlandı ve geçmişe yönelik kıyaslamalara yer verildi.
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Günümüzde çalışanların verimliliğinin artışıyla aslında daha çok kazanç getirisi sağladıkları ancak maaşlara gelince bu durumun geçerli olmadığı verilerle açıklandı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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