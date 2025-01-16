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Emekli Maaş Zammı e-Devlet’e Yüklendi: Emeklinin Ödeme Takvimi Belli Oldu

Emekli Maaş Zammı e-Devlet’e Yüklendi: Emeklinin Ödeme Takvimi Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.01.2025 - 10:10

2025’te geçerli olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 15.75; memur emeklisine ise yüzde 11.55’lik zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya yükseldi. Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını e-Devlet’e ne zaman yansıyacağını merak ediyordu. Yeni yılda emeklilere yapılan zam oranları e-Devlet sistemine yüklendi. Merak edilen detaylara e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek.

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Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak 2025 zammını merak ediyordu. Geçen haftalarda emeklinin merakla beklediği zam oranı netleşti. Memur emekli maaşına yüzde 11,54; SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına ise yüzde 15,75 oranında zam yapıldı.

Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak 2025 zammını merak ediyordu. Geçen haftalarda emeklinin merakla beklediği zam oranı netleşti. Memur emekli maaşına yüzde 11,54; SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına ise yüzde 15,75 oranında zam yapıldı.

En düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 lira olmuştu.

Zamlı maaşlar e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Vatandaşlar e-Devlet’ten zamlı maaşının detaylarına ulaşabilecek.

Zamlı maaşlar e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Vatandaşlar e-Devlet’ten zamlı maaşının detaylarına ulaşabilecek.

Emekli maaş detayları e-Devlet ekranına ulaşmak için tıklayınız.

Emekli maaşı hesaplara ne zaman yatacak?

Emekli maaşı hesaplara ne zaman yatacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), maaşlarına tahsis numarasına göre belirtilen tarihlerde hesaplara yatacağını bildirdi.

SGK ödeme takvimi:

SGK ödeme takvimi:

  • Tahsis numarası sonu 9 olanlar: 17 Ocak

  • Tahsis numarası sonu 7 olanlar: 18 Ocak

  • Tahsis numarası sonu 0 olanlar: 26 Ocak

Bağ-Kur ödeme takvimi:

Bağ-Kur ödeme takvimi:

  • Tahsis numarası sonu 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Ocak

  • Tahsis numarası sonu 3 ve 1 olanlar: 26 Ocak

  • Tahsis numarası sonu 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Ocak

  • Tahsis numarası sonu 2 ve 0 olanlar: 28 Ocak

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Memur emeklileri i̇çin ödeme takvimi:

Memur emeklileri i̇çin ödeme takvimi:

  • Doğum tarihi 00-40 olanlar: Ayın 1. günü

  • Doğum tarihi 41-46 olanlar: Ayın 2. günü

  • Doğum tarihi 54-99 olanlar: Ayın 5. günü

  • Cumartesiye denk gelen ödemeler cuma gününe, pazar günü olanlar ise pazartesiye kaydırılacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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