Emekli Maaş Zammı e-Devlet’e Yüklendi: Emeklinin Ödeme Takvimi Belli Oldu

2025’te geçerli olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 15.75; memur emeklisine ise yüzde 11.55’lik zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya yükseldi. Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını e-Devlet’e ne zaman yansıyacağını merak ediyordu. Yeni yılda emeklilere yapılan zam oranları e-Devlet sistemine yüklendi. Merak edilen detaylara e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek.