Emekli Maaş Zammı e-Devlet’e Yüklendi: Emeklinin Ödeme Takvimi Belli Oldu
Emekli Maaş Zammı e-Devlet’e Yüklendi: Emeklinin Ödeme Takvimi Belli Oldu
2025’te geçerli olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 15.75; memur emeklisine ise yüzde 11.55’lik zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya yükseldi. Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını e-Devlet’e ne zaman yansıyacağını merak ediyordu. Yeni yılda emeklilere yapılan zam oranları e-Devlet sistemine yüklendi. Merak edilen detaylara e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek.
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Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak 2025 zammını merak ediyordu. Geçen haftalarda emeklinin merakla beklediği zam oranı netleşti. Memur emekli maaşına yüzde 11,54; SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına ise yüzde 15,75 oranında zam yapıldı.
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Zamlı maaşlar e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Vatandaşlar e-Devlet’ten zamlı maaşının detaylarına ulaşabilecek.
Emekli maaşı hesaplara ne zaman yatacak?
SGK ödeme takvimi:
Bağ-Kur ödeme takvimi:
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Memur emeklileri i̇çin ödeme takvimi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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