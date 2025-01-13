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Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek mi? Bakan Işıkhan Tarih Vererek Yeşil Işık Yaktı

Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek mi? Bakan Işıkhan Tarih Vererek Yeşil Işık Yaktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.01.2025 - 12:03

Asgari ücrete 2025 yılında geçerli olmak üzere yüzde 30 zam yapıldı. 2024’te 17 bin 2 TL olan asgari ücret böylece 22 bin 104 liraya çıktı. Asgari ücrete en düşük yüzde 35 zam beklenirken yüzde 30 zam yapılması her kesimin büyük tepkisini çekti.

Habertürk ekranlarında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari ücrete ara zam gelecek mi?” sorusunu yanıtladı. Işıkhan, temmuz ayına dikkat çekerek yeşil ışık yaktı.

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2024 yılında 17 bin 2 TL olan asgari ücrete 2025 yılında geçerli olmak üzere yüzde 30 zam yapıldı. Asgari ücret 2025’te 22 bin 104 TL oldu.

2024 yılında 17 bin 2 TL olan asgari ücrete 2025 yılında geçerli olmak üzere yüzde 30 zam yapıldı. Asgari ücret 2025’te 22 bin 104 TL oldu.

En az yüzde 35 zammın beklediği asgari ücret toplumda büyük hayal kırıklığı yarattı. Milyonlarca çalışan ve ekonomist yapılan bu zamma tepki yağdırdı.

Milyonlarca çalışan “Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Merak edilen bu sorunun yanıtı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi.

Milyonlarca çalışan “Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Merak edilen bu sorunun yanıtı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi.

Habertürk ekranlarında açıklamalarda bulunan Işıkhan, temmuz ayına dikkat çekerek ara zamma yeşil ışık yaktı.

Habertürk ekranlarında açıklamalarda bulunan Işıkhan, temmuz ayına dikkat çekerek ara zamma yeşil ışık yaktı.

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, asgari ücret zammına eleştirilerin geldiğini ifade ederek, “Daha önceki yıllarda ara zam söz konusuydu. Sonra bu uygulama terk edildi. Bu sene için böyle bir uygulama yapılacak mı? Haziranda, ağustosta, temmuz böylesi bir değerlendirme yapılır mı?” sorusunu yöneltti.

"Temmuz ayında tekrar gündeme gelebilir."

"Temmuz ayında tekrar gündeme gelebilir."

Işıkhan, “Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. 2025’te enflasyonda ciddi anlamda iyileşmeler bekliyoruz. Temmuz ayında tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım dönemde de sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Temmuz ayında asgari ücret güncellendi. Tekrar ihtiyaç olursa bu noktada karar alınarak biz tabii ki güncelleme yapabiliriz' diye konuştu.

Bakan Işıkhan'ın açıklaması şöyle 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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