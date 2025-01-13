Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek mi? Bakan Işıkhan Tarih Vererek Yeşil Işık Yaktı
Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek mi? Bakan Işıkhan Tarih Vererek Yeşil Işık Yaktı
Asgari ücrete 2025 yılında geçerli olmak üzere yüzde 30 zam yapıldı. 2024’te 17 bin 2 TL olan asgari ücret böylece 22 bin 104 liraya çıktı. Asgari ücrete en düşük yüzde 35 zam beklenirken yüzde 30 zam yapılması her kesimin büyük tepkisini çekti.
Habertürk ekranlarında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari ücrete ara zam gelecek mi?” sorusunu yanıtladı. Işıkhan, temmuz ayına dikkat çekerek yeşil ışık yaktı.
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2024 yılında 17 bin 2 TL olan asgari ücrete 2025 yılında geçerli olmak üzere yüzde 30 zam yapıldı. Asgari ücret 2025’te 22 bin 104 TL oldu.
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Milyonlarca çalışan “Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Merak edilen bu sorunun yanıtı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi.
Habertürk ekranlarında açıklamalarda bulunan Işıkhan, temmuz ayına dikkat çekerek ara zamma yeşil ışık yaktı.
"Temmuz ayında tekrar gündeme gelebilir."
Bakan Işıkhan'ın açıklaması şöyle 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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