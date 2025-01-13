Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek mi? Bakan Işıkhan Tarih Vererek Yeşil Işık Yaktı

Asgari ücrete 2025 yılında geçerli olmak üzere yüzde 30 zam yapıldı. 2024’te 17 bin 2 TL olan asgari ücret böylece 22 bin 104 liraya çıktı. Asgari ücrete en düşük yüzde 35 zam beklenirken yüzde 30 zam yapılması her kesimin büyük tepkisini çekti.

Habertürk ekranlarında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari ücrete ara zam gelecek mi?” sorusunu yanıtladı. Işıkhan, temmuz ayına dikkat çekerek yeşil ışık yaktı.