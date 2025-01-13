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TCDD Gece Saatlerinde YHT Biletlerine Fahiş Zam Geldiğini Duyurunca Vatandaşlardan Tepki Yağdı

TCDD Gece Saatlerinde YHT Biletlerine Fahiş Zam Geldiğini Duyurunca Vatandaşlardan Tepki Yağdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.01.2025 - 11:33

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bileti fiyatlarına yaklaşık yüzde 45 zam yapıldı. TCDD, zam yapıldığını 'oranlar güncellendi' sözleriyle gece saatlerinde duyurdu. TCDD'den yapılan açıklamada tepkilerin geleceği tahmin edilmiş olacak ki 'enflasyon ve yeniden değerleme oranı' vurgusu yapıldı: 'Bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir.'

Bilet fiyatlarına yapılan fahiş zam vatandaşların tepkisini çekti. Açıklamaya kullanıcılar tepkilerini ve eleştirilerini yağdırdı.

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Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine 13 Ocak Pazartesi gününden itibaren fahiş zam yapıldı. Bilet fiyatlarına yapılan zam yaklaşık yüzde 45'i buldu. İstanbul-Ankara bilet fiyatları 540 liradan 780 liraya çıktı.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine 13 Ocak Pazartesi gününden itibaren fahiş zam yapıldı. Bilet fiyatlarına yapılan zam yaklaşık yüzde 45'i buldu. İstanbul-Ankara bilet fiyatları 540 liradan 780 liraya çıktı.

TCDD, zam haberini gece saatlerinde X resmi hesabından duyurdu. Açıklamada tepkilere karşı 'enflasyon' vurgusu yapılması ihmal edilmedi.

TCDD, zam haberini gece saatlerinde X resmi hesabından duyurdu. Açıklamada tepkilere karşı 'enflasyon' vurgusu yapılması ihmal edilmedi.
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'Sayın yolcularımız,

13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir.

Bu güncelleme ile siz değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkânı sunmaya ve hizmet kalitemizi sürekli artırmaya devam edeceğiz.

Yolcularımıza önemle duyurulur.'

Yapılan zam büyük tepki çekti. O tepkilerle hep birlikte bakalım 👇

Yapılan zam büyük tepki çekti. O tepkilerle hep birlikte bakalım 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Salim Topbaş

Daha yılın ilk ayı unutmayın yıl sonuna kadar kaç kere zam gelecek YHT'ye...