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YHT Biletleri Güncel Fiyatları: Tren Biletlerine Zam mı Geldi? İstanbul-Ankara Tren Biletleri Kaç TL?

YHT Biletleri Güncel Fiyatları: Tren Biletlerine Zam mı Geldi? İstanbul-Ankara Tren Biletleri Kaç TL?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.01.2025 - 11:13

Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine 13 Ocak Pazartesi günü itibarıyla zam geldi. Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. (TCDD), bilet fiyatlarının güncellendiğini vatandaşlara duyurdu. 

Bu gelişmenin ardından tren bileti fiyatları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar özellikle İstanbul-Ankara, Ankara-İstanbul bilet fiyatlarını araştırıyor. Peki, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Biletleri Ne Kadar Oldu? İstanbul-Ankara Tren Biletleri Kaç TL? Ankara-İstanbul Biletleri Ne Kadar?

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Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine 13 Ocak Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. TCDD'nin zam duyurusunun ardından bilet fiyatları araştırılmaya başlandı.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine 13 Ocak Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. TCDD'nin zam duyurusunun ardından bilet fiyatları araştırılmaya başlandı.

Peki, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Biletleri Ne Kadar Oldu? İstanbul-Ankara Tren Biletleri Kaç TL? Ankara-İstanbul Biletleri Ne Kadar?

YHT Biletleri Ne Kadar Oldu?

YHT Biletleri Ne Kadar Oldu?

Ankara-Eskişehir Tren Biletleri Fiyatları

  • Ekonomi: 405 TL

  • Tekerlekli Sandalye: 405 TL

  • Business: 601 TL

Ankara-Konya Tren Biletleri Fiyatları

  • Ekonomi: 360 TL

  • Tekerlekli Sandalye: 360 TL

  • Business: 540 TL

İstanbul-Ankara Biletleri Kaç TL?

İstanbul-Ankara Biletleri Kaç TL?

İstanbul-Ankara YHT biletleri yüzde 44.4 zamlandı. Böylece Ankara-İstanbul güzergahı 540 liradan 780 TL'ye çıktı.

Ankara-İstanbul Tren Biletleri Fiyatları

  • Ekonomi: 780 TL

  • Tekerlekli Sandalye: 780 TL

  • Business: 1.170 TL

  • Loca: 1.385 TL

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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