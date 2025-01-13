YHT Biletleri Güncel Fiyatları: Tren Biletlerine Zam mı Geldi? İstanbul-Ankara Tren Biletleri Kaç TL?

Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine 13 Ocak Pazartesi günü itibarıyla zam geldi. Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. (TCDD), bilet fiyatlarının güncellendiğini vatandaşlara duyurdu.

Bu gelişmenin ardından tren bileti fiyatları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar özellikle İstanbul-Ankara, Ankara-İstanbul bilet fiyatlarını araştırıyor. Peki, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Biletleri Ne Kadar Oldu? İstanbul-Ankara Tren Biletleri Kaç TL? Ankara-İstanbul Biletleri Ne Kadar?