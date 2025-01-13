YHT Biletleri Güncel Fiyatları: Tren Biletlerine Zam mı Geldi? İstanbul-Ankara Tren Biletleri Kaç TL?
YHT Biletleri Güncel Fiyatları: Tren Biletlerine Zam mı Geldi? İstanbul-Ankara Tren Biletleri Kaç TL?
Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine 13 Ocak Pazartesi günü itibarıyla zam geldi. Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. (TCDD), bilet fiyatlarının güncellendiğini vatandaşlara duyurdu.
Bu gelişmenin ardından tren bileti fiyatları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar özellikle İstanbul-Ankara, Ankara-İstanbul bilet fiyatlarını araştırıyor. Peki, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Biletleri Ne Kadar Oldu? İstanbul-Ankara Tren Biletleri Kaç TL? Ankara-İstanbul Biletleri Ne Kadar?
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Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine 13 Ocak Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. TCDD'nin zam duyurusunun ardından bilet fiyatları araştırılmaya başlandı.
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YHT Biletleri Ne Kadar Oldu?
İstanbul-Ankara Biletleri Kaç TL?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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