Sistem Değişmeseydi En Düşük Emekli Aylığı Bugün 33 Bin TL Olacaktı

“2019’da asgari Ücretin yüzde 49.5’i oranında belirlenen en alt tamam­lanan emekli aylığı asgari ücretin 2020’de yüzde 64.5’i, 2021’de yüzde 53’ü, 2022’de yüzde 63.6’sı, 2023’de yüzde 65’i, 2024’de yüzde 73.5’i ve 2025’de yüzde 65’i şeklinde oldu.

En düşük tamamlanan aylık yıl­lar içinde emekli aylıklarından daha fazla oranda arttı. Bu yıl ise emekli aylıkları oranında arttı.'