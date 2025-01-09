Sistem Değişmeseydi En Düşük Emekli Aylığı Bugün 33 Bin TL Olacaktı
Sistem Değişmeseydi En Düşük Emekli Aylığı Bugün 33 Bin TL Olacaktı
Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı, en düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 liraya yükseldi. Zamlar enflasyonun altında kaldı, vatandaşlar tepki gösterdi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sistem değişmeseydi en düşük emekli aylığının bugün 33 bin TL olacağını yazdı.
Erdursun, Dünya gazetesinde yayımlanan köşesinde “2022’ye kıyaslarsak, emekli aylığı hesaplama sisteminde değişikliler olmasaydı en düşük emekli aylığının 33.000 TL olması gerekiyordu” diye yazdı.
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SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15,75; emekli memur ve memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam aldı. Son açıklamayla en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 liraya yükseldi.
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Yapılan zamlar enflasyonun altında kalırken vatandaşlar tepkisini gösterdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise Dünya gazetesinde yayımlanan köşesinde sistem değişmeseydi en düşük emekli aylığının 33 bin lira olabileceğini yazdı.
En düşük emekli aylığının asgari ücret üzerinde olduğunu dile getiren Erdursun, asgari ücretin en düşük SSK emeklisinin yüzde 67’si oranında olduğunu dile getirdi.
Gelinen noktada tam tersinin yaşandığını ifade eden Erdursun, “En düşük emekli aylığı, asgari ücretin % 65’ine kadar düştü” dedi.
"En düşük emekli aylığının 33.000 TL olması gerekiyordu."
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Erdursun, bunun gerekçesini ise şöyle açıkladı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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