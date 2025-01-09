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Sistem Değişmeseydi En Düşük Emekli Aylığı Bugün 33 Bin TL Olacaktı

Sistem Değişmeseydi En Düşük Emekli Aylığı Bugün 33 Bin TL Olacaktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.01.2025 - 11:01

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı, en düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 liraya yükseldi. Zamlar enflasyonun altında kaldı, vatandaşlar tepki gösterdi. 

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sistem değişmeseydi en düşük emekli aylığının bugün 33 bin TL olacağını yazdı. 

Erdursun, Dünya gazetesinde yayımlanan köşesinde “2022’ye kıyaslarsak, emekli ay­lığı hesaplama sisteminde deği­şikliler olmasaydı en düşük emek­li aylığının 33.000 TL olması gere­kiyordu” diye yazdı. 

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SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15,75; emekli memur ve memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam aldı. Son açıklamayla en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 liraya yükseldi.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15,75; emekli memur ve memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam aldı. Son açıklamayla en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 liraya yükseldi.

Yapılan zamlar enflasyonun altında kalırken vatandaşlar tepkisini gösterdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise Dünya gazetesinde yayımlanan köşesinde sistem değişmeseydi en düşük emekli aylığının 33 bin lira olabileceğini yazdı.

Yapılan zamlar enflasyonun altında kalırken vatandaşlar tepkisini gösterdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise Dünya gazetesinde yayımlanan köşesinde sistem değişmeseydi en düşük emekli aylığının 33 bin lira olabileceğini yazdı.

En düşük emekli aylığının asgari ücret üzerinde olduğunu dile getiren Erdursun, asgari ücretin en düşük SSK emeklisinin yüzde 67’si oranında olduğunu dile getirdi.

En düşük emekli aylığının asgari ücret üzerinde olduğunu dile getiren Erdursun, asgari ücretin en düşük SSK emeklisinin yüzde 67’si oranında olduğunu dile getirdi.

Gelinen noktada tam tersinin yaşandığını ifade eden Erdursun, “En düşük emekli aylığı, asgari ücretin % 65’ine kadar düştü” dedi.

Gelinen noktada tam tersinin yaşandığını ifade eden Erdursun, “En düşük emekli aylığı, asgari ücretin % 65’ine kadar düştü” dedi.

"En düşük emekli aylığının 33.000 TL olması gerekiyordu."

"En düşük emekli aylığının 33.000 TL olması gerekiyordu."

'2022’ye kıyaslarsak, emekli ay­lığı hesaplama sisteminde deği­şikliler olmasaydı en düşük emek­li aylığının 33.000 TL olması gere­kiyordu. Bu durumda diğer emekli aylıklarının da daha yüksek olma­sı gerekirdi.'

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Erdursun, bunun gerekçesini ise şöyle açıkladı:

Erdursun, bunun gerekçesini ise şöyle açıkladı:

“2019’da asgari Ücretin yüzde 49.5’i oranında belirlenen en alt tamam­lanan emekli aylığı asgari ücretin 2020’de yüzde 64.5’i, 2021’de yüzde 53’ü, 2022’de yüzde 63.6’sı, 2023’de yüzde 65’i, 2024’de yüzde 73.5’i ve 2025’de yüzde 65’i şeklinde oldu.

En düşük tamamlanan aylık yıl­lar içinde emekli aylıklarından daha fazla oranda arttı. Bu yıl ise emekli aylıkları oranında arttı.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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