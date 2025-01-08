Cem Küçük Kasım 2027’de Seçim Olacağını Yazarak Yaşanacaklara Dair Tahminde Bulundu

'Muhalefet bildiğiniz gibi. Dişe dokunur tek önerisi yok. Bir şey dediği de yok. 2027 Kasım'da bence seçime gideceğiz. O seçimin sonucunu şimdiden merak ediyorum. Tüm bu ekonomik sıkıntılara rağmen hükûmet tekrar seçim alacak mı, yoksa muhalefet ilk kez kazanacak mı? Şayet muhalefet kazanamazsa yazarıyla, akademisyeniyle, siyasetçisiyle, gazetecisiyle başka kıtaya göç etmeleri gerekecek.'