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Cem Küçük Kasım 2027’de Seçim Olacağını Yazarak Yaşanacaklara Dair Tahminde Bulundu

Cem Küçük Kasım 2027’de Seçim Olacağını Yazarak Yaşanacaklara Dair Tahminde Bulundu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.01.2025 - 10:34

En düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL’de 14 bin 469 TL’ye yükseldi. Emeklilerin refah payı beklentisi hükümet tarafından karşılanmadı. AK Parti kulislerinde geçmiş seçimlerde emeklilerin sandığa gitmemeleri nedeniyle büyük oy kaybettikleri uzun süre konuşuluyordu. Şimdi de emekli zammı öncesi AK Partili isimler iyi bir zam yapılmadığı takdirde emeklilerin küskünlüklerin devam edeceğini ve tepkilerini bir sonraki seçimde sandıkta göstereceklerini ifade ediyordu.

Gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesinde yayımlanan köşe yazısında “2027’de yapılacak seçimi çok merak ediyorum” sözleriyle hükümeti emekliye zam konusunda eleştirdi. Küçük, Kasım 2027’de seçime gidileceğini düşündüğünü ifade ederken yaşanılacakları anlattı. 

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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zammı artık kesinleşti. Emeklilerin en düşük aylığın yükselip yükselmeyeceğini merak ettiği konuda nokta konuldu.

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zammı artık kesinleşti. Emeklilerin en düşük aylığın yükselip yükselmeyeceğini merak ettiği konuda nokta konuldu.

12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı, 2025 yılı itibarıyla 14 bin 469 liraya yükseldi.

Geçmiş dönem seçimlerinde AK Parti büyük oranda oy kaybetti. AK Parti kulislerinde ise oy kaybının 'küskün emekliler' olduğu uzun süredir konuşuluyordu.

Geçmiş dönem seçimlerinde AK Parti büyük oranda oy kaybetti. AK Parti kulislerinde ise oy kaybının 'küskün emekliler' olduğu uzun süredir konuşuluyordu.

İddialara göre AK Partili isimler, sık sık maaşlarına bekledikleri zammı almayan emeklilerin sandığa gitmediğini konuşuyordu. Kulislere göre, partinin oy kaybetmesinin en büyük nedeni emeklilerdi. Bu nedenle AK Partililer, sık sık emeklilerin tekrar 'gönlünün alınması' için etkili zammın yapılması gerektiğini kapalı kapılar ardında savunuyordu.

Gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesinde yayımlanan köşe yazısında "2027’de yapılacak seçimi çok merak ediyorum" sözlerine yer verdi.

Gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesinde yayımlanan köşe yazısında "2027’de yapılacak seçimi çok merak ediyorum" sözlerine yer verdi.

Yazılarında emeklilerin AK Parti'ye tavır aldığını sık sık dile getiren Cem Küçük, hükümetin emekliye refah payı vermemesini eleştirdi. Küçük, 2027'de seçime gidileceğini belirterek yaşanacakları yazdı.

"Emeklilerin hükümete küskünlükleri devam ediyor."

"Emeklilerin hükümete küskünlükleri devam ediyor."

Hükûmet emeklilere refah payı vermedi. Beklenti vardı ama olmadı. Emeklilerin hükümete küskünlükleri devam ediyor. Asgari ücret de düşük kaldı. Hükûmet düşük gelirlileri de hâliyle memnun edemedi. Hayat pahalılığı devam ediyor. Enflasyonda hâlâ hissedilen bir şey yok.'

"2027 Kasım'da bence seçime gideceğiz."

"2027 Kasım'da bence seçime gideceğiz."

'Muhalefet bildiğiniz gibi. Dişe dokunur tek önerisi yok. Bir şey dediği de yok. 2027 Kasım'da bence seçime gideceğiz. O seçimin sonucunu şimdiden merak ediyorum. Tüm bu ekonomik sıkıntılara rağmen hükûmet tekrar seçim alacak mı, yoksa muhalefet ilk kez kazanacak mı? Şayet muhalefet kazanamazsa yazarıyla, akademisyeniyle, siyasetçisiyle, gazetecisiyle başka kıtaya göç etmeleri gerekecek.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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