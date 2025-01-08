Cem Küçük Kasım 2027’de Seçim Olacağını Yazarak Yaşanacaklara Dair Tahminde Bulundu
En düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL’de 14 bin 469 TL’ye yükseldi. Emeklilerin refah payı beklentisi hükümet tarafından karşılanmadı. AK Parti kulislerinde geçmiş seçimlerde emeklilerin sandığa gitmemeleri nedeniyle büyük oy kaybettikleri uzun süre konuşuluyordu. Şimdi de emekli zammı öncesi AK Partili isimler iyi bir zam yapılmadığı takdirde emeklilerin küskünlüklerin devam edeceğini ve tepkilerini bir sonraki seçimde sandıkta göstereceklerini ifade ediyordu.
Gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesinde yayımlanan köşe yazısında “2027’de yapılacak seçimi çok merak ediyorum” sözleriyle hükümeti emekliye zam konusunda eleştirdi. Küçük, Kasım 2027’de seçime gidileceğini düşündüğünü ifade ederken yaşanılacakları anlattı.
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zammı artık kesinleşti. Emeklilerin en düşük aylığın yükselip yükselmeyeceğini merak ettiği konuda nokta konuldu.
Geçmiş dönem seçimlerinde AK Parti büyük oranda oy kaybetti. AK Parti kulislerinde ise oy kaybının 'küskün emekliler' olduğu uzun süredir konuşuluyordu.
Gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesinde yayımlanan köşe yazısında "2027’de yapılacak seçimi çok merak ediyorum" sözlerine yer verdi.
"Emeklilerin hükümete küskünlükleri devam ediyor."
"2027 Kasım'da bence seçime gideceğiz."
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