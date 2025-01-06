Cem Küçük En Düşük Emekli Aylıkları İçin Masada Bulunan İki Senaryoyu Açıkladı

'En düşük emekli maaşı için iki senaryo masada.

Meclis’e gelecek düzenlemede iki senaryo tartışılıyor. Yüzde 16’lık zamla en düşük maaşın 14,500’e çıkması masada. İkinci senaryoda ise emekli zamlarının eşitlenip refah payıyla yüzde 20’ye çıkması ve en düşük maaşın 15 bin TL olması tartışılıyor.'