Cem Küçük En Düşük Emekli Aylıkları İçin Masada Bulunan İki Senaryoyu Açıkladı
Cem Küçük En Düşük Emekli Aylıkları İçin Masada Bulunan İki Senaryoyu Açıkladı
Yılın ilk toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplanacak. Toplantıda emekli maaşı için düzenlemelerin de masaya yatırılacağı ileri sürüldü.
Gözler Kabine’ye çevrilmişken Gazeteci Cem Küçük’ten kulis bilgisi geldi. Küçük, Meclis’e gelecek düzenlemede iki senaryonun masada olduğunu ifade etti.
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2025'in ilk kabinesi Beştepe'de bir araya geliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde masaya yatırılacak konulardan birinin de en düşük emekli maaşına yapılacak düzenleme olduğu ileri sürüldü.
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SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zam TÜİK’in enflasyon verileriyle yüzde 15.75 oldu. Memur emeklisine zam ise yüzde 11.54 olarak açıklandı. Gözler kabineden çıkacak karar çevrilmişken Gazeteci Cem Küçük’ten kulis geldi.
Gazeteci Cem Küçük, sosyal medya hesabı X’ten bir paylaşım yaptı. Küçük, masada iki senaryo olduğunu belirtti.
“En düşük maaşın 14 bin 500’e çıkması masada.”
Sizce en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Yorumlarınızı bekliyoruz. 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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