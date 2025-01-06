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Cem Küçük En Düşük Emekli Aylıkları İçin Masada Bulunan İki Senaryoyu Açıkladı

Cem Küçük En Düşük Emekli Aylıkları İçin Masada Bulunan İki Senaryoyu Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.01.2025 - 11:34

Yılın ilk toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplanacak. Toplantıda emekli maaşı için düzenlemelerin de masaya yatırılacağı ileri sürüldü.

Gözler Kabine’ye çevrilmişken Gazeteci Cem Küçük’ten kulis bilgisi geldi. Küçük, Meclis’e gelecek düzenlemede iki senaryonun masada olduğunu ifade etti.

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2025'in ilk kabinesi Beştepe'de bir araya geliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde masaya yatırılacak konulardan birinin de en düşük emekli maaşına yapılacak düzenleme olduğu ileri sürüldü.

2025'in ilk kabinesi Beştepe'de bir araya geliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde masaya yatırılacak konulardan birinin de en düşük emekli maaşına yapılacak düzenleme olduğu ileri sürüldü.

Kabinenin gündeminde, memura refah payı ve en düşük emekli maaşına yapılması planlanan zammın masaya yatırılması bekleniyor. Bir diğer konu ise Suriye'deki gelişmeler olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zam TÜİK’in enflasyon verileriyle yüzde 15.75 oldu. Memur emeklisine zam ise yüzde 11.54 olarak açıklandı. Gözler kabineden çıkacak karar çevrilmişken Gazeteci Cem Küçük’ten kulis geldi.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zam TÜİK’in enflasyon verileriyle yüzde 15.75 oldu. Memur emeklisine zam ise yüzde 11.54 olarak açıklandı. Gözler kabineden çıkacak karar çevrilmişken Gazeteci Cem Küçük’ten kulis geldi.

Gazeteci Cem Küçük, sosyal medya hesabı X’ten bir paylaşım yaptı. Küçük, masada iki senaryo olduğunu belirtti.

Gazeteci Cem Küçük, sosyal medya hesabı X’ten bir paylaşım yaptı. Küçük, masada iki senaryo olduğunu belirtti.

“En düşük maaşın 14 bin 500’e çıkması masada.”

“En düşük maaşın 14 bin 500’e çıkması masada.”
twitter.com

'En düşük emekli maaşı için iki senaryo masada.

Meclis’e gelecek düzenlemede iki senaryo tartışılıyor. Yüzde 16’lık zamla en düşük maaşın 14,500’e çıkması masada. İkinci senaryoda ise emekli zamlarının eşitlenip refah payıyla yüzde 20’ye çıkması ve en düşük maaşın 15 bin TL olması tartışılıyor.'

Sizce en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Yorumlarınızı bekliyoruz. 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Osman Elmallı

bu saatten sonra zamlansa ne fark eder yüzde 58 evkirası zammını çaktılar 2025 evsahipleri yılı olsun artık