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En Düşük Emekli Maaşı Artacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Tarih Vererek Açıkladı

En Düşük Emekli Maaşı Artacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Tarih Vererek Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.01.2025 - 16:51

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Ocak Cuma günü açıkladığı enflasyon verileriyle emekli ve memurun maaş zammı belli oldu.  SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15,75; emekli memur  ve memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam aldı.

Bu zamlara tepkiler artarken yapılacak yeni düzenlemeyle emekli maaşlarının artışı gerçekleşebilir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşıyla ilgili Ocak ayı içerisinde kanun çalışmasını gündeme taşıyacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

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2025 yılına maaş zamlarıyla girdik. Yeni yılın yeni maaş zamları açıklandı. Asgari ücrete yüzde 30, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 15.75; memur ve memur emeklisine yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.

2025 yılına maaş zamlarıyla girdik. Yeni yılın yeni maaş zamları açıklandı. Asgari ücrete yüzde 30, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 15.75; memur ve memur emeklisine yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.

Zamlar bekleneni karşılamadı, tepkilere yol açtı. Kim ne demiş, hangi tepkiyi vermiş merak ediyorsanız bu içeriğimize tıklayabilirsiniz 👇

Zamlara yönelik tepkiler artarken "En düşük emekli maaşı artacak mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu soruya yanıt Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

Zamlara yönelik tepkiler artarken "En düşük emekli maaşı artacak mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu soruya yanıt Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

Asgari ücret 2025’te 22 bin 104 TL oldu. Yılmaz, ilk olarak asgari ücret zammını değerlendirdi:

“Son 2 yılda yapılan artışlar oldukça önemli. Bu yıl da yaptığımız artışın gerçekleşecek enflasyonun üstünde kalacağını bekliyoruz.”

Öte yandan Yılmaz, asgari ücretin dolar karşılığının altını çizdi. 

2002’de asgari ücret 114 dolar karşılığındaydı. 2024’te ise 519 dolar.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz’a en düşük emekli maaşlarında bir artış yapılıp yapılmayacağı soruldu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz’a en düşük emekli maaşlarında bir artış yapılıp yapılmayacağı soruldu.

Yılmaz, emekli ve memur maaş zammının 6 ayda bir yapıldığına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

”En düşük emekli aylığı bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda. Kök ücretleri daha düşük olan, oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor. Kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor. Yani primiyle bağlantılı kök ücretinden daha yüksek bir emekli maaşı almış oluyor. 

Bunu kanunla ancak değiştirebiliyorsunuz. Bu normal sistemden gelen bir şey olmadığı için, kanunla gelen bir yapı olduğundan ancak kanunla düzenlenerek yine sağlanabilir.'

Yılmaz, en düşük emekli maaşıyla ilgili bu ay içerisinde bir düzenlemeyi gündeme taşıyacaklarını belirtti.

Yılmaz, en düşük emekli maaşıyla ilgili bu ay içerisinde bir düzenlemeyi gündeme taşıyacaklarını belirtti.

'Diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. 

Nihai çalışma tamamlandıktan sonra grubumuzla kanun çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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