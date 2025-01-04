En Düşük Emekli Maaşı Artacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Tarih Vererek Açıkladı

Yılmaz, emekli ve memur maaş zammının 6 ayda bir yapıldığına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

”En düşük emekli aylığı bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda. Kök ücretleri daha düşük olan, oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor. Kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor. Yani primiyle bağlantılı kök ücretinden daha yüksek bir emekli maaşı almış oluyor.

Bunu kanunla ancak değiştirebiliyorsunuz. Bu normal sistemden gelen bir şey olmadığı için, kanunla gelen bir yapı olduğundan ancak kanunla düzenlenerek yine sağlanabilir.'