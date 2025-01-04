En Düşük Emekli Maaşı Artacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Tarih Vererek Açıkladı
En Düşük Emekli Maaşı Artacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Tarih Vererek Açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Ocak Cuma günü açıkladığı enflasyon verileriyle emekli ve memurun maaş zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15,75; emekli memur ve memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam aldı.
Bu zamlara tepkiler artarken yapılacak yeni düzenlemeyle emekli maaşlarının artışı gerçekleşebilir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşıyla ilgili Ocak ayı içerisinde kanun çalışmasını gündeme taşıyacaklarını belirtti.
Kaynak: AA
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2025 yılına maaş zamlarıyla girdik. Yeni yılın yeni maaş zamları açıklandı. Asgari ücrete yüzde 30, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 15.75; memur ve memur emeklisine yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.
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Zamlara yönelik tepkiler artarken "En düşük emekli maaşı artacak mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu soruya yanıt Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz’a en düşük emekli maaşlarında bir artış yapılıp yapılmayacağı soruldu.
Yılmaz, en düşük emekli maaşıyla ilgili bu ay içerisinde bir düzenlemeyi gündeme taşıyacaklarını belirtti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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