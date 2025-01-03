Zamlarla Nasıl Geçineceğini Düşünenlere Diyanet Cuma Hutbesinde ''Müminin Hayatında Umutsuzluğa Yer Yok'' Dedi
Zamlarla Nasıl Geçineceğini Düşünenlere Diyanet Cuma Hutbesinde ''Müminin Hayatında Umutsuzluğa Yer Yok'' Dedi
Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanan 3 Ocak tarihli ve yeni yılın ilk Cuma hutbesinin konusu “Müminin Hayatında Umutsuzluğa Yer Yoktur” oldu. Hutbede “Umutsuzluk, insanın yaşama sevincini yok eder. Geleceğe dair hayallerini karartır. Kişiyi tembelliğe düşürüp sorumluluktan uzaklaştırır” ifadeleri yer aldı.
Sosyal medya kullanıcıları asgari ücret ve emekli maaşına yapılan zamlar üzerinden Diyanet’i eleştirdi.
Vatandaşlar, Diyanet’in X hesabından paylaştığı Cuma hutbesinde “14 bin 500 TL maaşla umutlu olsana” yorumunu yaptı.
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Diyanet'in 3 Ocak tarihli Cuma hutbesi başlığı “Müminin Hayatında Umutsuzluğa Yer Yoktur” oldu.
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Ne olursa olsun ne yaşanırsa yaşansın vatandaşa ‘umudunu kaybetmeme’ mesajını veren hutbe, şöyle devam etti:
"Bizler de zaman zaman zorluklarla karşılaşabiliriz..."
Asgari ücret ve emekli maaş zammının beklentilerin altında açıklanmasının ardından Diyanet'in vatandaşlara 'umut' öğütleri vermesi tepkileri beraberinde getirdi. Vatandaşlar sosyal medyadan Cuma hutbesinin konusu üzerinden Diyanet'i eleştirdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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