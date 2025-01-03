Zamlarla Nasıl Geçineceğini Düşünenlere Diyanet Cuma Hutbesinde ''Müminin Hayatında Umutsuzluğa Yer Yok'' Dedi

Asgari ücret 2025'te 22 bin 104 TL; en düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 TL oldu. Maaş zamları hayal kırıklığı yarattı, çünkü vatandaş maaşının iyileştirilmesini beklerken zamlar enflasyonun altında kaldı.

Hal böyle olunca da Diyanet'e tepki yağdı. İşte o yorumlar 👇