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Zamlarla Nasıl Geçineceğini Düşünenlere Diyanet Cuma Hutbesinde ''Müminin Hayatında Umutsuzluğa Yer Yok'' Dedi

Zamlarla Nasıl Geçineceğini Düşünenlere Diyanet Cuma Hutbesinde ''Müminin Hayatında Umutsuzluğa Yer Yok'' Dedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.01.2025 - 13:54

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanan 3 Ocak tarihli ve yeni yılın ilk Cuma hutbesinin konusu “Müminin Hayatında Umutsuzluğa Yer Yoktur” oldu. Hutbede “Umutsuzluk, insanın yaşama sevincini yok eder. Geleceğe dair hayallerini karartır. Kişiyi tembelliğe düşürüp sorumluluktan uzaklaştırır” ifadeleri yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları asgari ücret ve emekli maaşına yapılan zamlar üzerinden Diyanet’i eleştirdi. 

Vatandaşlar, Diyanet’in X hesabından paylaştığı Cuma hutbesinde “14 bin 500 TL maaşla umutlu olsana” yorumunu yaptı.

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Diyanet'in 3 Ocak tarihli Cuma hutbesi başlığı “Müminin Hayatında Umutsuzluğa Yer Yoktur” oldu.

Diyanet'in 3 Ocak tarihli Cuma hutbesi başlığı “Müminin Hayatında Umutsuzluğa Yer Yoktur” oldu.

Hutbede şu ifadeler yer aldı:

'Yüce Rabbimizin fıtratımıza yerleştirdiği duygulardan biri de umuttur. Umut; tam bir teslimiyetle Cenâb-ı Hakk’a sığınmak, O’nun yardımına ve desteğine sonsuz güvenmektir. Tedbiri tevekkülle, sabrı çabayla birleştirerek, geçmişin muhasebesini yapıp geleceğe kararlılıkla yol almaktır. Umut, kişinin hayata tutunmasını sağlayan, azim ve gayretini arttıran ilahi bir rahmettir. Beden ve ruh sağlığını koruyan manevi bir güçtür.'

Kaynak

Ne olursa olsun ne yaşanırsa yaşansın vatandaşa ‘umudunu kaybetmeme’ mesajını veren hutbe, şöyle devam etti:

Ne olursa olsun ne yaşanırsa yaşansın vatandaşa ‘umudunu kaybetmeme’ mesajını veren hutbe, şöyle devam etti:

'Umutsuzluk ise, insanın yaşama sevincini yok eder. Geleceğe dair hayallerini karartır. Kişiyi tembelliğe düşürüp sorumluluktan uzaklaştırır. 

Cenâb-ı Hakk’ın insanlığa gönderdiği bütün peygamberler, en ağır imtihanlar karşısında dahi ümitlerini asla yitirmemişlerdir.'

"Bizler de zaman zaman zorluklarla karşılaşabiliriz..."

"Bizler de zaman zaman zorluklarla karşılaşabiliriz..."

'Aile, iş ve ticaret hayatımızda, komşuluk ve akrabalık ilişkilerimizde sıkıntılar yaşayabiliriz. Oysaki derdimiz ve sıkıntımız ne kadar büyük olursa olsun, Rabbimizin rahmet ve merhameti her şeyi kuşatmıştır. Yeter ki bizler; Rabbimize, kendimize, ailemize, çevremize ve bütün insanlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirelim. Salih ameller ve güzel ahlakla hayatımızı tezyin edelim.'

Asgari ücret ve emekli maaş zammının beklentilerin altında açıklanmasının ardından Diyanet'in vatandaşlara 'umut' öğütleri vermesi tepkileri beraberinde getirdi. Vatandaşlar sosyal medyadan Cuma hutbesinin konusu üzerinden Diyanet'i eleştirdi.

Asgari ücret ve emekli maaş zammının beklentilerin altında açıklanmasının ardından Diyanet'in vatandaşlara 'umut' öğütleri vermesi tepkileri beraberinde getirdi. Vatandaşlar sosyal medyadan Cuma hutbesinin konusu üzerinden Diyanet'i eleştirdi.

Asgari ücret 2025'te 22 bin 104 TL; en düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 TL oldu. Maaş zamları hayal kırıklığı yarattı, çünkü vatandaş maaşının iyileştirilmesini beklerken zamlar enflasyonun altında kaldı. 

Hal böyle olunca da Diyanet'e tepki yağdı. İşte o yorumlar 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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