Memur ve Emeklinin 2025 Maaş Zammı Belli Oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla altı aylık enflasyon farkı belli oldu. Aralık ayı enflasyonu yüzde 1.03 oldu. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 15,75; emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam yapılacak.