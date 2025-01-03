Memur ve Emeklinin 2025 Maaş Zammı Belli Oldu!
Memur ve Emeklinin 2025 Maaş Zammı Belli Oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla altı aylık enflasyon farkı belli oldu. Aralık ayı enflasyonu yüzde 1.03 oldu. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 15,75; emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam yapılacak.
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TÜİK’in aralık ayı enflasyonunun 1.03 olmasıyla altı aylık enflasyon verileri netleşti. Altı aylık enflasyon farkına göre maaş alan emeklilerin de maaş zammı böylece kesinleşmiş oldu.
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SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 15,75; emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam yapılacak.
Mevcutta en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ydi. Yüzde 15.75 zamla bu rakam 14 bin 469 TL'ye çıktı.
En düşük memur maaşı 41 bin 90 TL oldu. En düşük emekli memur maaşı ise 19 bin 616 TL oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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