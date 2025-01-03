En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu? Memur Emeklisi 2025 Maaşı Kaç TL? Hangi Memur Ne Kadar Maaş Alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve memur emeklisi maaşı belli oldu.. Tüketici fiyatları aralık ayında yüzde 1,03 arttı. Memur maaşların yüzde 11,54 zam yapılacak. Ancak memurlar bu zamma ek olarak toplu sözleşme zammı da alacak. Milyonlarca memur ve memur emeklisi yeni maaşlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? Hangi Memur Ne Kadar Maaş Alacak?

İşte ayrıntılar!