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En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu? Memur Emeklisi 2025 Maaşı Kaç TL? Hangi Memur Ne Kadar Maaş Alacak?

En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu? Memur Emeklisi 2025 Maaşı Kaç TL? Hangi Memur Ne Kadar Maaş Alacak?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.01.2025 - 11:34

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve memur emeklisi maaşı belli oldu.. Tüketici fiyatları aralık ayında yüzde 1,03 arttı. Memur maaşların yüzde 11,54 zam yapılacak. Ancak memurlar bu zamma ek olarak toplu sözleşme zammı da alacak. Milyonlarca memur ve memur emeklisi yeni maaşlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? Hangi Memur Ne Kadar Maaş Alacak?

İşte ayrıntılar!

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Memur ve memur emeklisinin alacağı maaş belli oldu. 2025 yılı altı aylık enflasyon farkı yüzde 5,25 olarak açıklandı. Memur emeklisi bu farka ek olarak yüzde 6’lık bir zam alacak.

Memur ve memur emeklisinin alacağı maaş belli oldu. 2025 yılı altı aylık enflasyon farkı yüzde 5,25 olarak açıklandı. Memur emeklisi bu farka ek olarak yüzde 6’lık bir zam alacak.

Peki En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? Hangi Memur Ne Kadar Maaş Alacak?

En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?

En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?

Memur ve memur emeklisinin 2025’in ilk altı ayında alacağı zam yüzde 11.54 oldu.

En düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 41 bin 90 TL’ye yükseldi.

Memur Emeklisi 2025 Maaşı Kaç TL?

Memur Emeklisi 2025 Maaşı Kaç TL?

En düşük emekli memur maaşı ise 17 bin 587 liradan 19 bin 616 liraya çıktı.

Hangi Memur Ne Kadar Maaş Alacak?

Hangi Memur Ne Kadar Maaş Alacak?

Şube Müdürü (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 57 bin 50 TL

2025 (Ocak-Haziran) -  63 bin 633 TL

Memur (1/4) 

2024 (Temmuz-Aralık)- 42 bin 860 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 47 bin 806 TL

Öğretmen (8/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 42 bin 185 TL

2025 (Ocak-Haziran) -  47 bin 53 TL

Öğretmen (1/4) // 2024 (Temmuz-Aralık) - 45 bin 70 TL 2025 (Ocak-Haziran) - 50 bin 271 TL

Öğretmen (1/4) // 2024 (Temmuz-Aralık) - 45 bin 70 TL 2025 (Ocak-Haziran) - 50 bin 271 TL

Başkomiser (3/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55 bin 821 TL

2025 (Ocak-Haziran) -  62 bin 263 TL

Polis Memuru (8/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55 bin 821 TL

2025 (Ocak-Haziran) -  62 bin 263 TL

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Uzman doktor (1/4) 2024 (Temmuz-Aralık) - 95 bin 319 TL 2025 (Ocak-Haziran) - 106 bin 328 TL

Uzman doktor (1/4) 2024 (Temmuz-Aralık) - 95 bin 319 TL 2025 (Ocak-Haziran) - 106 bin 328 TL

Hemşire (8/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 45 bin 230 TL

2025 (Ocak-Haziran) -  50 bin 449 TL

Mühendis (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 58 bin 250 TL

2025 (Ocak-Haziran) -  64 bin 972 TL

Teknisyen (9/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 40 bin 30 TL

2025 (Ocak-Haziran) -  44 bin 649  TL

Profesör (1/4) 2024 (Temmuz-Aralık) - 83 bin 815TL 2025 (Ocak-Haziran) - 93 bin 487 TL

Profesör (1/4) 2024 (Temmuz-Aralık) - 83 bin 815TL 2025 (Ocak-Haziran) - 93 bin 487 TL

Araştırma görevlisi (7/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 54 bin 850 TL

2025 (Ocak-Haziran) -  61 bin 179 TL

Vaiz (1/4) 

2024 (Temmuz-Aralık) - 47 bin 65 TL

2025 (Ocak-Haziran) -  52 bin 501 TL

Avukat (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 54 bin 511 TL

2025 (Ocak-Haziran) -  60 bin 807 TL

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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