En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu? Memur Emeklisi 2025 Maaşı Kaç TL? Hangi Memur Ne Kadar Maaş Alacak?
En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu? Memur Emeklisi 2025 Maaşı Kaç TL? Hangi Memur Ne Kadar Maaş Alacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve memur emeklisi maaşı belli oldu.. Tüketici fiyatları aralık ayında yüzde 1,03 arttı. Memur maaşların yüzde 11,54 zam yapılacak. Ancak memurlar bu zamma ek olarak toplu sözleşme zammı da alacak. Milyonlarca memur ve memur emeklisi yeni maaşlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? Hangi Memur Ne Kadar Maaş Alacak?
İşte ayrıntılar!
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Memur ve memur emeklisinin alacağı maaş belli oldu. 2025 yılı altı aylık enflasyon farkı yüzde 5,25 olarak açıklandı. Memur emeklisi bu farka ek olarak yüzde 6’lık bir zam alacak.
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En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?
Memur Emeklisi 2025 Maaşı Kaç TL?
Hangi Memur Ne Kadar Maaş Alacak?
Öğretmen (1/4) // 2024 (Temmuz-Aralık) - 45 bin 70 TL 2025 (Ocak-Haziran) - 50 bin 271 TL
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Uzman doktor (1/4) 2024 (Temmuz-Aralık) - 95 bin 319 TL 2025 (Ocak-Haziran) - 106 bin 328 TL
Profesör (1/4) 2024 (Temmuz-Aralık) - 83 bin 815TL 2025 (Ocak-Haziran) - 93 bin 487 TL
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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