TÜİK 3 Ocak'ta aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aralık ayında 1,03 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 olarak açıklandı. Emekliler altı aylık enflasyon farkına göre maaş alıyor. Aralık ayı enflasyonuyla birlikte emekliye yapılacak zam da belli oldu. Milyonlarca vatandaş Emekli Maaşı 2025 Zammı Ne Kadar Oldu? En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL? sorularının yanıtını arıyor.