Emekli Maaşı 2025 Zammı Ne Kadar Oldu? En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL?
Emekli Maaşı 2025 Zammı Ne Kadar Oldu? En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL?
TÜİK 3 Ocak'ta aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aralık ayında 1,03 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 olarak açıklandı. Emekliler altı aylık enflasyon farkına göre maaş alıyor. Aralık ayı enflasyonuyla birlikte emekliye yapılacak zam da belli oldu. Milyonlarca vatandaş Emekli Maaşı 2025 Zammı Ne Kadar Oldu? En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL? sorularının yanıtını arıyor.
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Aralık ayı enflasyonu 1,03; yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 oldu. Altı aylık enflasyon farkına göre maaş alan emeklinin de 2025'te alacağı zam oranı belli oldu. Peki Emekli Maaşı 2025 Zammı Ne Kadar Oldu? En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL?
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Emekli Maaşı 2025 Zammı Ne Kadar Oldu?
En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL?
SSK ve Bağ-Kur Emeklisinin Maaşları
18.000 → 20.835
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30.000 → 34.725
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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