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Emekli Maaşı 2025 Zammı Ne Kadar Oldu? En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL?

Emekli Maaşı 2025 Zammı Ne Kadar Oldu? En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.01.2025 - 11:21

TÜİK 3 Ocak'ta aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aralık ayında 1,03 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 olarak açıklandı. Emekliler altı aylık enflasyon farkına göre maaş alıyor. Aralık ayı enflasyonuyla birlikte emekliye yapılacak zam da belli oldu. Milyonlarca vatandaş Emekli Maaşı 2025 Zammı Ne Kadar Oldu? En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL? sorularının yanıtını arıyor.

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Aralık ayı enflasyonu 1,03; yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 oldu. Altı aylık enflasyon farkına göre maaş alan emeklinin de 2025'te alacağı zam oranı belli oldu. Peki Emekli Maaşı 2025 Zammı Ne Kadar Oldu? En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL?

Aralık ayı enflasyonu 1,03; yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 oldu. Altı aylık enflasyon farkına göre maaş alan emeklinin de 2025'te alacağı zam oranı belli oldu. Peki Emekli Maaşı 2025 Zammı Ne Kadar Oldu? En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL?

Emekli Maaşı 2025 Zammı Ne Kadar Oldu?

Emekli Maaşı 2025 Zammı Ne Kadar Oldu?

Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1.03 olmasıyla emekli maaş zammında oran belli oldu. Altı aylık enflasyon farkı yüzde 15.75 oldu. Zam farkını doğrudan zam olarak alan SKK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yüzde 15.75 zam kesinleşti. 

Böylece emekliye yüzde 15.75 zam yapılmış olacak.

En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL?

En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL?

Emeklinin en düşük maaşı 12 bin 500 TL'ydi. Yüzde 15.75 zamla emeklinin en düşük maaşı 14 bin 469 TL'ye oldu.

SSK ve Bağ-Kur Emeklisinin Maaşları

SSK ve Bağ-Kur Emeklisinin Maaşları

Mevcut Maaş → Emekli Zammı (%15,75):

  • 12.500 → 14.469

  • 12.600 → 14.585

  • 13.000 → 15.048

  • 13.500 → 15.626

  • 15.000 → 17.363

  • 15.500 → 17.941

  • 16.000 → 18.520

18.000 → 20.835

18.000 → 20.835

  • 19.000 → 21.993

  • 20.000 → 23.150

  • 24.000 → 27.780

  • 25.000 → 28.938

  • 26.000 → 30.095

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30.000 → 34.725

30.000 → 34.725

  • 31.000 → 35.883

  • 32.000 → 37.040

  • 39.000 → 45.143

  • 40.000 → 46.300

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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