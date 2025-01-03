Memur ve Memur Emeklisinin Kalem Kalem Yeni Maaşı: Öğretmen, Polis, Doktorun 2025 Maaşı Belli Oldu
Memur ve Memur Emeklisinin Kalem Kalem Yeni Maaşı: Öğretmen, Polis, Doktorun 2025 Maaşı Belli Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılının son enflasyon verileriyle SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin 2025 maaşı da kesinleşmiş oldu. Memur maaşlarına yüzde 11,54 oranında zam yapılacak. Öğretmen, hemşire, doktor, profesör, polis ve pek çok meslek grubunun 2025 maaşı belli oldu. İşte meslek meslek yeni maaşlar.
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Aralık ayı enflasyonuyla birlikte memur ve memur emeklisinin 2025 maaşı netleşti. Memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam yapılacak. Böylelikle öğretmen, polis, hemşire gibi pek çok meslek grubunun da yeni maaşı netleşti.
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Memurun 2025 maaşı şöyle:
Memur emeklisinin 2025 maaşı ise şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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