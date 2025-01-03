Memur ve Memur Emeklisinin Kalem Kalem Yeni Maaşı: Öğretmen, Polis, Doktorun 2025 Maaşı Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılının son enflasyon verileriyle SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin 2025 maaşı da kesinleşmiş oldu. Memur maaşlarına yüzde 11,54 oranında zam yapılacak. Öğretmen, hemşire, doktor, profesör, polis ve pek çok meslek grubunun 2025 maaşı belli oldu. İşte meslek meslek yeni maaşlar.