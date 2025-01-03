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Memur ve Memur Emeklisinin Kalem Kalem Yeni Maaşı: Öğretmen, Polis, Doktorun 2025 Maaşı Belli Oldu

Memur ve Memur Emeklisinin Kalem Kalem Yeni Maaşı: Öğretmen, Polis, Doktorun 2025 Maaşı Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.01.2025 - 11:51

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılının son enflasyon verileriyle SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin 2025 maaşı da kesinleşmiş oldu. Memur maaşlarına yüzde 11,54 oranında zam yapılacak. Öğretmen, hemşire, doktor, profesör, polis ve pek çok meslek grubunun 2025 maaşı belli oldu. İşte meslek meslek yeni maaşlar.

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Aralık ayı enflasyonuyla birlikte memur ve memur emeklisinin 2025 maaşı netleşti. Memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam yapılacak. Böylelikle öğretmen, polis, hemşire gibi pek çok meslek grubunun da yeni maaşı netleşti.

Aralık ayı enflasyonuyla birlikte memur ve memur emeklisinin 2025 maaşı netleşti. Memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam yapılacak. Böylelikle öğretmen, polis, hemşire gibi pek çok meslek grubunun da yeni maaşı netleşti.

İşte meslek meslek yeni maaşlar 👇

Memurun 2025 maaşı şöyle:

Memurun 2025 maaşı şöyle:

  • Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)  1/4 → 59.467,00 → 66.329,49

  • Memur (Üniversite Mezunu)  9/1 → 40.817,00 → 45.527,28

  • Uzman Öğretmen  1/4 → 52.568,00 → 58.634,35

  • Öğretmen  1/4 → 47.433,00 → 52.906,77

  • Başkomiser 3/1 → 58.338,00 → 65.070,21

  • Polis Memuru 8/1 → 52.816,00 → 58.910,97

  • Uzman Doktor  1/4 → 97.836,00 → 109.126,27

  • Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 → 47.909,00 → 53.437,70

  • Mühendis  1/4 → 60.663,00 → 67.663,51

  • Teknisyen (Lise Mezunu)  11/1 → 42.313,00 → 47.195,92

  • Profesör  1/4 → 86.378,00 → 96.346,02

  • Araştırma Görevlisi 7/1 → 57.243,00 → 63.848,84

  • Vaiz 1/4 → 49.582,00 → 55.303,76

  • Avukat  1/4 → 57.028,00 → 63.609,03

Memur emeklisinin 2025 maaşı ise şöyle oldu:

Memur emeklisinin 2025 maaşı ise şöyle oldu:

  • Müsteşar 1/1 → 63.947,22 → 71.326,73

  • Genel Müdür  1/1 → 56.597,38 → 63.128,72

  • Şube Müdürü (Lisans Mezunu)  1/4 → 26.372,20 → 29.415,55

  • Memur (Lisans Mezunu)  1/4 → 21.479,71 → 23.958,47

  • Öğretmen 1/4 → 26.372,20 → 29.415,55

  • Kaymakam (1. Sınıf)  1/4 → 37.165,47 → 41.454,37

  • Başkomiser 1/4 → 27.046,63 → 30.167,81

  • Polis Memuru  1/4 → 26.594,78 → 29.663,82

  • Hemşire (Lisans Mezunu)  1/4 → 26.372,20 → 29.415,55

  • Mühendis  1/4 → 26.372,20 → 29.415,55

  • Teknisyen (Lise Mezunu)  1/4 → 18.933,32 → 21.118,23

  • Pratisyen Hekim  1/4 → 46.131,31 → 51.454,86

  • Profesör  1/4 → 50.482,90 → 56.308,63

  • İmam Hatip  1/4 → 26.372,20 → 29.415,55

  • Avukat  1/4 → 26.372,20 → 29.415,55

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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