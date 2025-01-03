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Kiracılar ve Ev Sahiplerini Yakından İlgilendiriyor: Ocak Ayı Kira Zammında Tavan Oran Yüzde 58.51 Oldu

Kiracılar ve Ev Sahiplerini Yakından İlgilendiriyor: Ocak Ayı Kira Zammında Tavan Oran Yüzde 58.51 Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.01.2025 - 10:42

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ocak ayı kira zammında tavan oran belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen ocak ayı kira zammı yüzde 58.51 oldu. Konut ve işyerleri için uygulanan bu oran ocak ayında uygulanacak en yüksek zam sınırı olarak belirleniyor.

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TÜİK’in 2024’ün son enflasyon verilerini açıklamasıyla memur ve emeklinin maaşının yanı sıra ocak ayı kira zam oranı da belli oldu.

TÜİK’in 2024’ün son enflasyon verilerini açıklamasıyla memur ve emeklinin maaşının yanı sıra ocak ayı kira zam oranı da belli oldu.

Konut ve işyerleri için uygulanacak ocak ayı kira zammında tavan oran yüzde 58.81 olarak belirlendi.

Konut ve işyerleri için uygulanacak ocak ayı kira zammında tavan oran yüzde 58.81 olarak belirlendi.

Ocak ayı kira zammı nasıl hesaplanıyor?

Ocak ayı kira zammı nasıl hesaplanıyor?

Zamsız Kira: 10 bin lira

Ocak Ayı Kira Zam Oranı: Yüzde 58,51

Kira Zam Tutarı: 5 bin 851 lira

Zamlı Kira Tutarı: 15 bin 851 lira

Öte yandan 2024’ün temmuz ayına kadar kiralarda yüzde 25 artış sınırı getirilmişti.

Öte yandan 2024’ün temmuz ayına kadar kiralarda yüzde 25 artış sınırı getirilmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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