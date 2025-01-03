Kiracılar ve Ev Sahiplerini Yakından İlgilendiriyor: Ocak Ayı Kira Zammında Tavan Oran Yüzde 58.51 Oldu

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ocak ayı kira zammında tavan oran belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen ocak ayı kira zammı yüzde 58.51 oldu. Konut ve işyerleri için uygulanan bu oran ocak ayında uygulanacak en yüksek zam sınırı olarak belirleniyor.