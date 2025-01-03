Kiracılar ve Ev Sahiplerini Yakından İlgilendiriyor: Ocak Ayı Kira Zammında Tavan Oran Yüzde 58.51 Oldu
Kiracılar ve Ev Sahiplerini Yakından İlgilendiriyor: Ocak Ayı Kira Zammında Tavan Oran Yüzde 58.51 Oldu
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TÜİK’in 2024’ün son enflasyon verilerini açıklamasıyla memur ve emeklinin maaşının yanı sıra ocak ayı kira zam oranı da belli oldu.
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Konut ve işyerleri için uygulanacak ocak ayı kira zammında tavan oran yüzde 58.81 olarak belirlendi.
Ocak ayı kira zammı nasıl hesaplanıyor?
Öte yandan 2024’ün temmuz ayına kadar kiralarda yüzde 25 artış sınırı getirilmişti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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