Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Oldu? Memur Zammı Açıklandı, Bedelli Askerlik Ücreti Değişti
Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Oldu? Memur Zammı Açıklandı, Bedelli Askerlik Ücreti Değişti
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla altı aylık enflasyon farkı belli oldu. Açıklanan rakam sonrasında memur, emekli maaş zamları belli olurken milyonlarca kişinin beklediği 2025 bedelli askerlik ücreti de belli oldu. İşte 2025 Bedelli Askerlik ücreti…
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla altı aylık enflasyon farkı belli oldu.
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Aralık ayı enflasyonu yüzde 1.03 oldu.
Böylece SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 15,75; emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam yapılacak.
Bu rakamlar sonrasında bedelli askerlik ücreti de belli oldu.
Mevcut durumda 217.871,04 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2025 yılı memur zammı ile yeniden arttı.
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Temmuz 2024'te yüzde 19,31'lik artışla 217.871,04 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, TÜİK'in bugün açıklayacağı Aralık ayı enflasyonu ile yeniden hesaplandı.
Yeni bedelli askerlik ücreti Ocak 2025'te yüzde 11,54 artışla 243.013,36 TL oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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