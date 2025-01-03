onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
TÜİK Aralık Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Yıl Sonu Enflasyonu Yüzde 44.38 Oldu

TÜİK Aralık Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Yıl Sonu Enflasyonu Yüzde 44.38 Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.01.2025 - 10:02

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları aylık olarak yüzde 1,03 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 olarak kaydedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları aylık olarak yüzde 1,03 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 olarak kaydedildi.

TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları aylık olarak yüzde 1,03 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 olarak kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) piyasa anketine göre ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45.28’di.

ENAG: “Yıllık enflasyon yüzde 83.40”

ENAG: “Yıllık enflasyon yüzde 83.40”

Öte yandan Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG’a göre aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,34 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 83,40 olarak gerçekleşti.

AYRINTILAR GELİYOR...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın