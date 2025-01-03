TÜİK Aralık Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Yıl Sonu Enflasyonu Yüzde 44.38 Oldu
TÜİK Aralık Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Yıl Sonu Enflasyonu Yüzde 44.38 Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları aylık olarak yüzde 1,03 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 olarak kaydedildi.
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TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları aylık olarak yüzde 1,03 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 olarak kaydedildi.
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ENAG: “Yıllık enflasyon yüzde 83.40”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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