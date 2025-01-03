Asgari Ücretten Sonra Emekli Maaş Zammının Hayal Kırıklığına Uğrattığı Vatandaşlardan Tepkiler
Asgari Ücretten Sonra Emekli Maaş Zammının Hayal Kırıklığına Uğrattığı Vatandaşlardan Tepkiler
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emekli, memur ve memur emeklisinin 2025 maaş zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15,75; emekli memur ve memurlar yüzde 11,54 oranında zam alacak. En düşük emekli aylığı 14 bin 469 TL'ye çıktı. En düşük memur maaşı 41 bin 90 TL olurken en düşük emekli memur maaşı ise 19 bin 616 TL olarak açıklandı.
Asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklanması hayal kırıklığı yaratırken emekli maaşlarına yapılan zam da hayal kırıklığı oluşturdu. Vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Onedio okurları ise tepkilerini içeriklerimizde dile getirdi. Hadi gelin hep birlikte o yorumlara bakalım 👇
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SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2025 için maaşlarına yüzde 15.75 oranda zam alacak. En düşük 12 bin 500 TL olan emekli maaşı yüzde 15.75 zamla 14 bin 469 liraya ulaştı.
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Asgari ücretin yarattığı hayal kırıklığının ardından maaşlarına önemli bir iyileştirme bekleyen emeklilerin yine istediği gibi bir zam yapılmadı. Vatandaşlar X'te tepkilerini dile getirdi. İşte o tepkiler 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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