Asgari Ücretten Sonra Emekli Maaş Zammının Hayal Kırıklığına Uğrattığı Vatandaşlardan Tepkiler

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emekli, memur ve memur emeklisinin 2025 maaş zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15,75; emekli memur ve memurlar yüzde 11,54 oranında zam alacak. En düşük emekli aylığı 14 bin 469 TL'ye çıktı. En düşük memur maaşı 41 bin 90 TL olurken en düşük emekli memur maaşı ise 19 bin 616 TL olarak açıklandı.

Asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklanması hayal kırıklığı yaratırken emekli maaşlarına yapılan zam da hayal kırıklığı oluşturdu. Vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Onedio okurları ise tepkilerini içeriklerimizde dile getirdi. Hadi gelin hep birlikte o yorumlara bakalım 👇