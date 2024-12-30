Vergi Artışında Cumhurbaşkanı Erdoğan Yetkisini Kullanmadı: Yüzde 43.93’lük Zamma Tepki Yağdı

'...Ama bir istisna var.

Emlak vergisinde bu oran yaklaşık yüzde 22 olarak uygulanacak.

Belediyelerin kasasına giren bu vergi otomatik olarak YDO'nun yarısı oranında uygulanıyor, tamam.

Ama CB emlak vergisi artışını da YDO düzeyinde çıkarabilirdi.

Belediyeler AKP'deyken bu yapılıyordu. Belediyelerin çoğu CHP'de olduğuna göre emlak vergisi şimdi niye yüksek uygulansın ki?'