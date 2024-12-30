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Vergi Artışında Cumhurbaşkanı Erdoğan Yetkisini Kullanmadı: Yüzde 43.93’lük Zamma Tepki Yağdı

Vergi Artışında Cumhurbaşkanı Erdoğan Yetkisini Kullanmadı: Yüzde 43.93’lük Zamma Tepki Yağdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.12.2024 - 20:13

Hükümetin “Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözlerinin ardından asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı, vergilerde yeni ücreti belirleyen yeniden değerleme oranı ise yüzde 43.93 oldu. Pek çok vergiyi etkileyen bu zamma sosyal medyadan tepki yağdı. Uzmanlar vergilere yüzde 43.93 zam gelmesiyle asgari ücret zammının yüzde 30’da kalmasını eleştirdi.

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Yeniden değerleme oranının yüzde 43.93 olarak Resmi Gazete'de açıklanmasının ardından pek çok vergiye de aynı oranda zam geldi. Vatandaşlar sosyal medyada asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırken vergilere yüzde 43.93 zam yapılmasına tepki gösterdi.

Yeniden değerleme oranının yüzde 43.93 olarak Resmi Gazete'de açıklanmasının ardından pek çok vergiye de aynı oranda zam geldi. Vatandaşlar sosyal medyada asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırken vergilere yüzde 43.93 zam yapılmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki senelerde YDO için artırma ve azaltma yetkisini kullanmıştı. Bu kez kullanmaması dikkat çekti. Kullanıcılar Erdoğan'ın geçen günlerde 'Fahiş fiyatlı ürünleri boykot edin' sözlerini hatırlattı. 

İşte gelen o tepkiler 👇

Zam gelen kalemlere ve yeni ücretleri buradan inceleyebilirsiniz 👇

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'...Ama bir istisna var. 

Emlak vergisinde bu oran yaklaşık yüzde 22 olarak uygulanacak.

Belediyelerin kasasına giren bu vergi otomatik olarak YDO'nun yarısı oranında uygulanıyor, tamam. 

Ama CB emlak vergisi artışını da YDO düzeyinde çıkarabilirdi.

Belediyeler AKP'deyken bu yapılıyordu. Belediyelerin çoğu CHP'de olduğuna göre emlak vergisi şimdi niye yüksek uygulansın ki?'

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'Peki, madem erken seçime gidiyoruz, bu sefer neden kullanmıyor? Neden ücret zamları düşük? Neye güveniyor sizce? Tüm bunlara rağmen oyları da yükseliyor...'

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'Diğer vergi, harç ve cezalarda olduğu gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yüzde 43.93 oranında artış yapılmış.

Herkes haklı olarak, asgari ücrete yapılan yüzde 30 zamla mukayese ediyor.

Bu konudaki düşüncem belli, tekrara gerek yok.

Toplarken kepçe, dağıtırken kaşık kullanmanın enflasyonu frenleyeceğini düşünen ekonomi yönetiminin üzerinde durmadığı bir hesap hatasına dikkat çekmek isterim. 

Vergi, harç ve cezalara uygulanan yüzde 43.93 oranındaki yeniden değerlemenin, enflasyonu körüklediği realitesi gözardı ediliyor.

Devlete ödenen paralar, personel, su, elektrik, akaryakıt, malzeme gibi işletme maliyetini arttıran girdiler arasındadır.

Bir şekilde fiyatlara yansır.

Enflasyon hedefindeki sapmaların sebebini araştıranlara hatırlatmak istedim, bilginize.

Hadisenin adalet boyutuna girmiyorum bile.'

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'Hani yönlendirilen fiyatlar beklenen enflasyon kadar olacaktı. Enflasyonla böyle mi mücadele edeceksiniz?

Yazıklar olsun yapacağınız işe'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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ernstunan

yakında asgri ücewtle memur eşitlenecek, asgraiye %30 memura %10. ne güzel dünya

Dzyn

Türkçe öğren önce eğer memursan seni memur eden adamın ... .

ŞÜKRÜ KAYIK

Oylar CHP'ye