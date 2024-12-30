Vergi Artışında Cumhurbaşkanı Erdoğan Yetkisini Kullanmadı: Yüzde 43.93’lük Zamma Tepki Yağdı
Vergi Artışında Cumhurbaşkanı Erdoğan Yetkisini Kullanmadı: Yüzde 43.93’lük Zamma Tepki Yağdı
Hükümetin “Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözlerinin ardından asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı, vergilerde yeni ücreti belirleyen yeniden değerleme oranı ise yüzde 43.93 oldu. Pek çok vergiyi etkileyen bu zamma sosyal medyadan tepki yağdı. Uzmanlar vergilere yüzde 43.93 zam gelmesiyle asgari ücret zammının yüzde 30’da kalmasını eleştirdi.
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Yeniden değerleme oranının yüzde 43.93 olarak Resmi Gazete'de açıklanmasının ardından pek çok vergiye de aynı oranda zam geldi. Vatandaşlar sosyal medyada asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırken vergilere yüzde 43.93 zam yapılmasına tepki gösterdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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yakında asgri ücewtle memur eşitlenecek, asgraiye %30 memura %10. ne güzel dünya
Türkçe öğren önce eğer memursan seni memur eden adamın ... .
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