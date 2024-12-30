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Resmi Gazete’de Yayımlandı: 2025 IMEI, Pasaport, Ehliyet, Trafik Cezası Ücretleri

Resmi Gazete’de Yayımlandı: 2025 IMEI, Pasaport, Ehliyet, Trafik Cezası Ücretleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.12.2024 - 19:30

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verileriyle Yeniden Değerleme Oranı (YDO) da belli olmuştu. 2025'te uygulanacak YDO, yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. Vergi ve cezaları doğrudan etkileyen YDO, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısıyla resmiyet kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YDO'yu artırma ve azaltma yetkisi bulunuyordu. Erdoğan'ın bu yetkisini kullanmadığı görüldü.

YDO ile birlikte IMEI kayıt ücretleri, pasaport, ehliyet harçları, trafik cezaları gibi pek çok kaleme gelen zam kesinleşmiş oldu.

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YDO ekim ayında yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. Vergi ve cezaları doğrudan etkileyen bu oran için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artırma veya azaltma yetkisi bulunuyordu.

YDO ekim ayında yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. Vergi ve cezaları doğrudan etkileyen bu oran için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artırma veya azaltma yetkisi bulunuyordu.

Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranına dair son kararı ise Resmi Gazete'nin 30 Aralık Pazartesi mükerrer sayısında yayımlanan kararla belli oldu. Erdoğan'ın yetkisini kullanmadığı görüldü.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 2025 YDO oranı yüzde 43.93 olarak açıklanarak resmiyet kazandı. Vergi ve cezalar da bu oranda artırılmış oldu.

YDO'nun yüzde 43.93 olarak açıklanması hangi kalemleri etkiledi? Hangi kalemler yüzde 43.93 zamlandı?

YDO'nun yüzde 43.93 olarak açıklanması hangi kalemleri etkiledi? Hangi kalemler yüzde 43.93 zamlandı?

YDO, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), IMEİ kayıt ücreti, pasaport, ehliyet, trafik cezaları gibi pek çok kalemi etkiliyor. İşte yeni ücretler 👇

MTV 3 bin liradan 4 bin 834 liraya yükseltildi.

MTV 3 bin liradan 4 bin 834 liraya yükseltildi.

Eski ve yeni ücretler şöyle oldu:

  • Araç muayene (Otomobil) 1.821,60 TL / 2.621,80 TL.

  • Telsiz kullanım ücreti (Aylık) 14,94 TL / 21,50 TL.

  • Gelir vergisi ilk dilimi 110.000 TL / 158.000 TL.

3 yıl üzeri pasaport harcı 7 bin 833 TL’den 11 bin 274 TL’ye yükseltildi.

3 yıl üzeri pasaport harcı 7 bin 833 TL’den 11 bin 274 TL’ye yükseltildi.

  • Aylık beyanname damga vergisi 308,30 TL / 443,70 TL.

  • En düşük trafik cezası (Radar) 1.506 TL  /  2.167 TL.

  • 1.6 motor, 1-3 yaş arası MTV 5.851 TL / 8.421 TL.

IMEI kayıt ücreti 31 bin 692 TL’den 45 bin 614,20 TL’ye çıktı.

IMEI kayıt ücreti 31 bin 692 TL’den 45 bin 614,20 TL’ye çıktı.

  • B sınıfı ehliyet harcı 3.945,40 TL / 5.678,60 TL.  

  • Özel İletişim Vergisi 400 TL / 500 TL.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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