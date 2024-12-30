Resmi Gazete’de Yayımlandı: 2025 IMEI, Pasaport, Ehliyet, Trafik Cezası Ücretleri
Resmi Gazete’de Yayımlandı: 2025 IMEI, Pasaport, Ehliyet, Trafik Cezası Ücretleri
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verileriyle Yeniden Değerleme Oranı (YDO) da belli olmuştu. 2025'te uygulanacak YDO, yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. Vergi ve cezaları doğrudan etkileyen YDO, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısıyla resmiyet kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YDO'yu artırma ve azaltma yetkisi bulunuyordu. Erdoğan'ın bu yetkisini kullanmadığı görüldü.
YDO ile birlikte IMEI kayıt ücretleri, pasaport, ehliyet harçları, trafik cezaları gibi pek çok kaleme gelen zam kesinleşmiş oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
YDO ekim ayında yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. Vergi ve cezaları doğrudan etkileyen bu oran için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artırma veya azaltma yetkisi bulunuyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
YDO'nun yüzde 43.93 olarak açıklanması hangi kalemleri etkiledi? Hangi kalemler yüzde 43.93 zamlandı?
MTV 3 bin liradan 4 bin 834 liraya yükseltildi.
3 yıl üzeri pasaport harcı 7 bin 833 TL’den 11 bin 274 TL’ye yükseltildi.
IMEI kayıt ücreti 31 bin 692 TL’den 45 bin 614,20 TL’ye çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın