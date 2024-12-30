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Sektör Temsilcileri Duyurdu: Otomotivde Tarihi Rekor Geliyor!

Sektör Temsilcileri Duyurdu: Otomotivde Tarihi Rekor Geliyor!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.12.2024 - 15:38

2024 biterken otomotiv sektör temsilciler pazarda yeni rekor gelebileceğinin sinyalini verdi. Sektör temsilcileri hem aralık bazında hem de yıl sonunda otomotiv satışlarında tarihi rekor yaşanacağını vurguladı. 

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası 2025 hareketli bir dönemin geleceğini söyleyen uzmanlar, fiyatların enflasyon altında kaldığını ve yılın başında otomobillere zam geleceğini belirtti.

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Krediye erişim zorlukları ve son iki yıldır ÖTV güncellemesi yapılmamasına rağmen otomotiv pazarında tarihi bir rekor geleceği belirtildi. Sektör temsilciler hem aralık için hem de yıl sonunda satışların tarihi rekor olacağını dile getirdi.

Krediye erişim zorlukları ve son iki yıldır ÖTV güncellemesi yapılmamasına rağmen otomotiv pazarında tarihi bir rekor geleceği belirtildi. Sektör temsilciler hem aralık için hem de yıl sonunda satışların tarihi rekor olacağını dile getirdi.

Geçen sene aralık ayında 158,7 bin otomobil satışı gerçekleşmişti. Bu tüm zamanların rekoruydu. Ancak Aralık 2024 tahminlerine göre bu ay satılan otomobil adetinin 175 bine ulaşacağı belirtiliyor.

Ekonomim’den Aysel Yücel’in haberine göre otomotiv sektörünü etkileyecek en önemli faktör ise faiz indirimi olacak.

Ekonomim’den Aysel Yücel’in haberine göre otomotiv sektörünü etkileyecek en önemli faktör ise faiz indirimi olacak.

Sektör temsilciler otomotiv pazarının artık 1 milyon adeti bulduğunu söylüyor. 2025’te yeni bir rekor bekleniyor. Merkez Bankası’nın aralık ayı faizini 47.50’ye düşürmesi taşıt ve konut kredisinin aşağı çekileceğinin sinyalini verdi. Habere göre Türkiye’nin önde gelen bankalardan birinin yöneticisi önümüzdeki günlerde taşı kredilerinde 25-30 baz puan indirimi beklendiğini kaydetti.

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“MB’nin faiz indirimi de satışlara pozitif etki yapacak.”

“MB’nin faiz indirimi de satışlara pozitif etki yapacak.”

Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, faiz indirimine dikkat çekerek, “Vatandaşın bireysel kredi kullanımının artacağını hissediyoruz. Sıfır faiz kampanyaları da devam ediyor. Önümüzdeki yıl da pazar 1 milyonun üzerine çıkacağı yönünde beklenti var” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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