Sektör Temsilcileri Duyurdu: Otomotivde Tarihi Rekor Geliyor!
Sektör Temsilcileri Duyurdu: Otomotivde Tarihi Rekor Geliyor!
2024 biterken otomotiv sektör temsilciler pazarda yeni rekor gelebileceğinin sinyalini verdi. Sektör temsilcileri hem aralık bazında hem de yıl sonunda otomotiv satışlarında tarihi rekor yaşanacağını vurguladı.
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası 2025 hareketli bir dönemin geleceğini söyleyen uzmanlar, fiyatların enflasyon altında kaldığını ve yılın başında otomobillere zam geleceğini belirtti.
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Krediye erişim zorlukları ve son iki yıldır ÖTV güncellemesi yapılmamasına rağmen otomotiv pazarında tarihi bir rekor geleceği belirtildi. Sektör temsilciler hem aralık için hem de yıl sonunda satışların tarihi rekor olacağını dile getirdi.
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Ekonomim’den Aysel Yücel’in haberine göre otomotiv sektörünü etkileyecek en önemli faktör ise faiz indirimi olacak.
“MB’nin faiz indirimi de satışlara pozitif etki yapacak.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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