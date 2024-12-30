onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
ÖTV Düzenlemesiyle İlgili Yeni İddia: 5 Yıl Satamama Şartıyla Alanlar 10 Yıl Satamayacak

ÖTV Düzenlemesiyle İlgili Yeni İddia: 5 Yıl Satamama Şartıyla Alanlar 10 Yıl Satamayacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.12.2024 - 13:09

ÖTV ile yeni düzenlemem Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giderdi. Yeni düzenlemeye göre ÖTV muafiyetli araçlar 10 yıl boyunca satılamayacak. Gazeteci Emre Özpeynirci, ÖTV düzenlemesinin geçmiş dönemi de kapsadığını iddia etti. Özpeynirci, “Aracını, 5 yıl satamama şartı ile alanlarda artık araçlarını 10 yıl boyunca satamayacaklar” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Resmi Gazete’de geçen günlerde yayımlanan ÖTV düzenlemesiyle ilgili yeni kararlar alındı.

Resmi Gazete’de geçen günlerde yayımlanan ÖTV düzenlemesiyle ilgili yeni kararlar alındı.

Kararla araçların yerlilik oranı yüzde 40 oldu. İthal lüks araçlar engelli aracı olamayacak. ÖTV düzenlemesiyle araçlar en az 10 yıl boyunca satılamayacak.

Gazeteci Emre Özpeynirci, düzenlemeye dair yeni bir iddiada bulundu. Özpeynirci, bu düzenlemenin geçmiş dönemi de kapsadığını belirtti.

Gazeteci Emre Özpeynirci, düzenlemeye dair yeni bir iddiada bulundu. Özpeynirci, bu düzenlemenin geçmiş dönemi de kapsadığını belirtti.

"ÖTV muafiyetli araçlara yönelik yürürlüğe giren düzenleme geçmişi de kapsıyormuş."

"ÖTV muafiyetli araçlara yönelik yürürlüğe giren düzenleme geçmişi de kapsıyormuş."
twitter.com

'Yani 5 yıl satamama şartıyla alanlar da ellerindeki aracı yeni düzenlemeye göre 10 yıl satamayacaklar.

Yanlış duymadınız, normalde bu tip düzenlemeler geçmişe dönük olmazdı ama yapılan açıklamalar bu işi suistimal edenler nedeniyle düzenlemenin meclisten bu şekilde geçtiği yönünde.

Üzgünüm ama durum ne yazık ki bu...'

Özpeynir, daha sonra şu paylaşımı yaptı:

Özpeynir, daha sonra şu paylaşımı yaptı:
twitter.com

'Yeni gelişme...

Satabilir ama alamaz‼️

Ankara ekonomi yetkilileri gündem yaratan konuya ilişkin yeni açıklamalar yaptı: 

'Geçmişe dönük ÖTV muafiyetli araç alanlar 5 yıldan sonra cezasız satabilir ama ikinci aracını 10 yıl geçmeden alamaz. '

Not: Bu arada kasım sonu itibarıyla satılan ÖTV muafiyetli araç sayısı 177 bin adedi aşmış.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın