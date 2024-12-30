ÖTV Düzenlemesiyle İlgili Yeni İddia: 5 Yıl Satamama Şartıyla Alanlar 10 Yıl Satamayacak

'Yani 5 yıl satamama şartıyla alanlar da ellerindeki aracı yeni düzenlemeye göre 10 yıl satamayacaklar.

Yanlış duymadınız, normalde bu tip düzenlemeler geçmişe dönük olmazdı ama yapılan açıklamalar bu işi suistimal edenler nedeniyle düzenlemenin meclisten bu şekilde geçtiği yönünde.

Üzgünüm ama durum ne yazık ki bu...'