ÖTV Düzenlemesiyle İlgili Yeni İddia: 5 Yıl Satamama Şartıyla Alanlar 10 Yıl Satamayacak
ÖTV Düzenlemesiyle İlgili Yeni İddia: 5 Yıl Satamama Şartıyla Alanlar 10 Yıl Satamayacak
ÖTV ile yeni düzenlemem Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giderdi. Yeni düzenlemeye göre ÖTV muafiyetli araçlar 10 yıl boyunca satılamayacak. Gazeteci Emre Özpeynirci, ÖTV düzenlemesinin geçmiş dönemi de kapsadığını iddia etti. Özpeynirci, “Aracını, 5 yıl satamama şartı ile alanlarda artık araçlarını 10 yıl boyunca satamayacaklar” dedi.
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Resmi Gazete’de geçen günlerde yayımlanan ÖTV düzenlemesiyle ilgili yeni kararlar alındı.
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Gazeteci Emre Özpeynirci, düzenlemeye dair yeni bir iddiada bulundu. Özpeynirci, bu düzenlemenin geçmiş dönemi de kapsadığını belirtti.
"ÖTV muafiyetli araçlara yönelik yürürlüğe giren düzenleme geçmişi de kapsıyormuş."
Özpeynir, daha sonra şu paylaşımı yaptı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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