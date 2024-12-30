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Ekonomist Muhammet Bayram En Düşük Emekli Maaşı İçin Rakam Verdi

Ekonomist Muhammet Bayram En Düşük Emekli Maaşı İçin Rakam Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.12.2024 - 11:38

Asgari ücret 2025 zammının açıklanmasının ardından milyonlarca emeklinin gözü şimdi Ocak'ta yapılacak maaş zammında. Vatandaşlar 'Emekli maaş zammı ne kadar olur?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Memur ve emeklinin maaş zammı 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. Şu ana kadar beş ayın farkı belli oldu. Ocak 2025'te ise Aralık ayı enflasyon farkı rakamları açıklanacak. Böylece emeklinin maaşı da belli olmuş olacak.

Ekonomist Muhammet Bayram, EKOL TV yayınında emekli maaşına dair hesaplamalar yaparak tahminlerini açıkladı. 

Kaynak

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Asgari ücret 2025 zammının açıklanmasının ardından Ocak ayında belli olacak emekli maaşı merak ediliyor. Şu anda mevcutta en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL.

Asgari ücret 2025 zammının açıklanmasının ardından Ocak ayında belli olacak emekli maaşı merak ediliyor. Şu anda mevcutta en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL.

Asgari ücret 2025 zammı 24 Aralık 2024 tarihinde açıklandı. Mevcutta 17 bin 2 TL olan asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Böylece 2025 asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlendi.

"Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye kaç TL zam yapılacak?" sorusu şimdiler de milyonlarca vatandaşın aklında. Ekonomist Muhammet Bayram, EKOL TV'de emekli maaşına dair tahminlerini aktardı.

"Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye kaç TL zam yapılacak?" sorusu şimdiler de milyonlarca vatandaşın aklında. Ekonomist Muhammet Bayram, EKOL TV'de emekli maaşına dair tahminlerini aktardı.

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL. Açlık sınırı altında yaşayan emekliler 2025'te maaşlarına iyi bir zam yapılmasını bekliyor. Ancak toplumda hayal kırıklığı yaratan asgari ücret zammının ardından emekliler de umudunu yitirmiş durumda.

Emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkına göre belli oluyor. Şu ana kadar beş aylık enflasyon farkı açıklandı. Ocak 2025'te ise aralık ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla emekli maaş zammı belli olacak.

Emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkına göre belli oluyor. Şu ana kadar beş aylık enflasyon farkı açıklandı. Ocak 2025'te ise aralık ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla emekli maaş zammı belli olacak.

Beş aylık enflasyon farkı şöyle olmuştu:

  • Temmuz / yüzde 3.32

  • Ağustos / yüzde 2.47

  • Eylül / yüzde 2.97

  • Ekim / yüzde 2.88

  • Kasım / yüzde 2.24

"En düşük emekli maaşı 14 bin 500 TL olabilir."

"En düşük emekli maaşı 14 bin 500 TL olabilir."

Beş aylık enflasyon farkı yüzde 14.57. Bayram’a göre aralık ayı enflasyonunun yüzde 14.57 olacak. Ancak Piyasa Anketi’ne göre bu oran yüzde 1.75.

Eğer aralık ayı enflasyon farkı yüzde 1.5 olursa bu yüzde 16.29 enflasyon farkı anlamına geliyor. Bu da en düşük emekli maaşının 14 bin 500 TL’ye olabileceğini gösteriyor.

"SSK ve Bağ-Kur emeklisi enflasyon farkını doğrudan alıyor ancak memur emeklisi için hesap değişiyor."

"SSK ve Bağ-Kur emeklisi enflasyon farkını doğrudan alıyor ancak memur emeklisi için hesap değişiyor."

'Çünkü memurlar Temmuz’da yüzde 10’luk toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı zammı aldılar. Yüzde 10’luk zam ocak ayında yüzde 6’ya düşecek. Memur ve memur emeklisi için yüzde 12’lik bir zam çıkıyor.'

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Bayram'ın tahminlerine göre emekli maaş zammına refah payı da eklenecek.

Bayram'ın tahminlerine göre emekli maaş zammına refah payı da eklenecek.

'Refah payıyla birlikte tahminim en az yüzde 20 şeklinde uygulanması. Yüzde 20 uygulanırsa en düşük emekli maaşı 15 bin TL olacak. üst bandı da 17 bin 500 TL.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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