Ekonomist Muhammet Bayram En Düşük Emekli Maaşı İçin Rakam Verdi
Ekonomist Muhammet Bayram En Düşük Emekli Maaşı İçin Rakam Verdi
Asgari ücret 2025 zammının açıklanmasının ardından milyonlarca emeklinin gözü şimdi Ocak'ta yapılacak maaş zammında. Vatandaşlar 'Emekli maaş zammı ne kadar olur?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Memur ve emeklinin maaş zammı 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. Şu ana kadar beş ayın farkı belli oldu. Ocak 2025'te ise Aralık ayı enflasyon farkı rakamları açıklanacak. Böylece emeklinin maaşı da belli olmuş olacak.
Ekonomist Muhammet Bayram, EKOL TV yayınında emekli maaşına dair hesaplamalar yaparak tahminlerini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asgari ücret 2025 zammının açıklanmasının ardından Ocak ayında belli olacak emekli maaşı merak ediliyor. Şu anda mevcutta en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye kaç TL zam yapılacak?" sorusu şimdiler de milyonlarca vatandaşın aklında. Ekonomist Muhammet Bayram, EKOL TV'de emekli maaşına dair tahminlerini aktardı.
Emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkına göre belli oluyor. Şu ana kadar beş aylık enflasyon farkı açıklandı. Ocak 2025'te ise aralık ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla emekli maaş zammı belli olacak.
"En düşük emekli maaşı 14 bin 500 TL olabilir."
"SSK ve Bağ-Kur emeklisi enflasyon farkını doğrudan alıyor ancak memur emeklisi için hesap değişiyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bayram'ın tahminlerine göre emekli maaş zammına refah payı da eklenecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın