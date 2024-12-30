Ekonomist Muhammet Bayram En Düşük Emekli Maaşı İçin Rakam Verdi

Asgari ücret 2025 zammının açıklanmasının ardından milyonlarca emeklinin gözü şimdi Ocak'ta yapılacak maaş zammında. Vatandaşlar 'Emekli maaş zammı ne kadar olur?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Memur ve emeklinin maaş zammı 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. Şu ana kadar beş ayın farkı belli oldu. Ocak 2025'te ise Aralık ayı enflasyon farkı rakamları açıklanacak. Böylece emeklinin maaşı da belli olmuş olacak.

Ekonomist Muhammet Bayram, EKOL TV yayınında emekli maaşına dair hesaplamalar yaparak tahminlerini açıkladı.

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