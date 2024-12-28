onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boykot Çağrısı: "Fahiş Fiyatlı Ürünleri Boykot Edin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boykot Çağrısı: "Fahiş Fiyatlı Ürünleri Boykot Edin"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.12.2024 - 14:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, vatandaşa fahiş fiyatlı ürünleri boykot etme çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fahiş fiyat artışı yapan ürünleri boykot edin. Alıcısı olmayan ürünün önemi de kalmayacaktır” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan Kongresi’nde gündeme ve ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan Kongresi’nde gündeme ve ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan’dan boykot çağrısı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyatlı ürünlerin boykot edilmesi için vatandaşlara seslenerek, “Fahiş fiyat artışı yapan ürünleri boykot edin” dedi.

Erdoğan’dan boykot çağrısı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyatlı ürünlerin boykot edilmesi için vatandaşlara seslenerek, “Fahiş fiyat artışı yapan ürünleri boykot edin” dedi.

'Uyguladığımız ekonomi programının önceliği enflasyonu düşürmektir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyon tüm kötülerin anasıdır. Aç gözlü fırsatçıların keyfi fiyatlandırma çabaları işimizi zorlaştırıyor.'

"Satılmayan ürünün kıymeti kalmaz."

"Satılmayan ürünün kıymeti kalmaz."

Serbest piyasa ekonomisini başıbozukluk olarak alıp istismar eden bir kesim var ama bunların da cezasını keseceğiz. Milletimiz de fahiş fiyat ürün ve hizmetleri boykot etmeli. Satılmayan ürünün kıymeti kalmaz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
20
12
3
3
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın