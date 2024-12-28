Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boykot Çağrısı: "Fahiş Fiyatlı Ürünleri Boykot Edin"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boykot Çağrısı: "Fahiş Fiyatlı Ürünleri Boykot Edin"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, vatandaşa fahiş fiyatlı ürünleri boykot etme çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fahiş fiyat artışı yapan ürünleri boykot edin. Alıcısı olmayan ürünün önemi de kalmayacaktır” dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan Kongresi’nde gündeme ve ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.
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Erdoğan’dan boykot çağrısı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyatlı ürünlerin boykot edilmesi için vatandaşlara seslenerek, “Fahiş fiyat artışı yapan ürünleri boykot edin” dedi.
"Satılmayan ürünün kıymeti kalmaz."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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