Asgari Ücreti Az Bulanlar AK Partili Vekillerin Telefonunu Kilitledi: İtiraz Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İletildi
Asgari Ücreti Az Bulanlar AK Partili Vekillerin Telefonunu Kilitledi: İtiraz Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İletildi
Asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL'ye yükselmesinin yankısı sürüyor. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine yer alan habere göre bu zam AK Partili vekillerin de ağzını açık bırakmış... 'Rakama biz de çok şaşırdık' diyen vekillerin telefonları asgari ücreti az bulan vatandaşlar tarafından kilitlendi. Vekiller telefon mesaisi yaparken itirazları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiklerini dile getirdi.
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Asgari ücrete, 2025 yılında geçerli olacak yüzde 30'luk zamma yönelik tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam yapması bekleniyordu; ancak beklenen gerçekleşmedi. Asgari ücret zammı, "En az 24 bin TL olmalı" diyen AK Partili milletvekillerini de oldukça şaşırtmış!
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Habere göre asgari ücreti az bulan vatandaşlar vekillerin telefonunu kilitledi. Telefon mesaisi yapan vekiller “Rakama biz de çok şaşırdık” değerlendirmesini yaptı.
AK Partili vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Aralık Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti grup toplantısında ek zam yapmasını da bekliyormuş. Ancak bu beklentileri gerçekleşmedi.
"Kamuoyunda oluşan tepki Sayın Cumhurbaşkanı’na da iletildi.
AK Partili vekillerin şimdi ki endişesi ise 2025 Ocak’ta açıklanacak emekli maaşlarına yapılacak zam. Vekiller, “En düşük emekli aylığı konusunda ciddi bir adım atılması lazım” diyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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