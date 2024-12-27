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Asgari Ücreti Az Bulanlar AK Partili Vekillerin Telefonunu Kilitledi: İtiraz Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İletildi

Asgari Ücreti Az Bulanlar AK Partili Vekillerin Telefonunu Kilitledi: İtiraz Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İletildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.12.2024 - 00:00

Asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL'ye yükselmesinin yankısı sürüyor. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine yer alan habere göre bu zam AK Partili vekillerin de ağzını açık bırakmış... 'Rakama biz de çok şaşırdık' diyen vekillerin telefonları asgari ücreti az bulan vatandaşlar tarafından kilitlendi. Vekiller telefon mesaisi yaparken itirazları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiklerini dile getirdi. 

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Asgari ücrete, 2025 yılında geçerli olacak yüzde 30'luk zamma yönelik tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam yapması bekleniyordu; ancak beklenen gerçekleşmedi. Asgari ücret zammı, "En az 24 bin TL olmalı" diyen AK Partili milletvekillerini de oldukça şaşırtmış!

Asgari ücrete, 2025 yılında geçerli olacak yüzde 30'luk zamma yönelik tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam yapması bekleniyordu; ancak beklenen gerçekleşmedi. Asgari ücret zammı, "En az 24 bin TL olmalı" diyen AK Partili milletvekillerini de oldukça şaşırtmış!

Asgari ücret, 24 Aralık Salı akşamı belli oldu. En az yüzde 35 zam beklenirken, zam oranı yüzde 30'da kaldı. Böylece, 2024'te 17 bin 2 TL olan asgari ücret, 2025'te 22 bin 104 TL oldu. Tepkiler de haliyle art arda sıralandı.

Habere göre asgari ücreti az bulan vatandaşlar vekillerin telefonunu kilitledi. Telefon mesaisi yapan vekiller “Rakama biz de çok şaşırdık” değerlendirmesini yaptı.

Habere göre asgari ücreti az bulan vatandaşlar vekillerin telefonunu kilitledi. Telefon mesaisi yapan vekiller “Rakama biz de çok şaşırdık” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre asgari ücrete yapılan zam AK Partili vekillerin beklediğinden düşük…

Kaynak

AK Partili vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Aralık Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti grup toplantısında ek zam yapmasını da bekliyormuş. Ancak bu beklentileri gerçekleşmedi.

AK Partili vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Aralık Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti grup toplantısında ek zam yapmasını da bekliyormuş. Ancak bu beklentileri gerçekleşmedi.

Haberde vekillerin şu değerlendirmeyi yaptığı dile getirildi:

'Açıkçası 23 bin 500 veya 24 bin lira olabilir diye bekliyorduk. 22 bin 104 lira açıklanınca, ertesi gün grup toplantısında Cumhurbaşkanı belki bir dokunuş yapar diye düşündük ama bu gerçekleşmedi.'

"Kamuoyunda oluşan tepki Sayın Cumhurbaşkanı’na da iletildi.

"Kamuoyunda oluşan tepki Sayın Cumhurbaşkanı’na da iletildi.

Vekiller vatandaşa hak verdi; vergi ve harçlara yüzde 44 civarında artış yapılırken asgari ücret zammının yüzde 30’da kalmasını eleştirdi.

Vekillerin şöyle konuştuğu ileri sürüldü:

“Asgari ücret yüzde 30 artıyorsa, devlet de kendi alacaklarını yüzde 30 artırmalıydı. Bir diğer sıkıntı ise asgari ücrete yüzde 30 zam yapılıyor ama işverene verilen asgari ücret desteği yüzde 43 artırılıyor. Burada da bir denge kurulmalıydı.”

AK Partili vekillerin şimdi ki endişesi ise 2025 Ocak’ta açıklanacak emekli maaşlarına yapılacak zam. Vekiller, “En düşük emekli aylığı konusunda ciddi bir adım atılması lazım” diyor.

AK Partili vekillerin şimdi ki endişesi ise 2025 Ocak’ta açıklanacak emekli maaşlarına yapılacak zam. Vekiller, “En düşük emekli aylığı konusunda ciddi bir adım atılması lazım” diyor.

“Asgari ücrette olduğu gibi bir hata yapılırsa, bizim bunu anlatmamız zor olur. Çünkü vatandaşla yüz yüze bakan biziz. Ekonomi yönetimi elbette kendi programını uygulayacak. Biz de bunun başarılı olmasını istiyoruz ama dar ve sabit gelirlilerle ilgili sıkıntıların giderilmesi lazım.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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