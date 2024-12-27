Asgari Ücrete Yapılan Zammı “Fakir Hayat Sağlıklı Hayattır” Sözleriyle Savunan Oytun Erbaş Özür Diledi

Erbaş, tarafından yapılan paylaşım şöyle:

'KAMUOYUNA ÖZÜR BİLGİLENDİRMESİ

Ben Dr. Oytun Erbaş,

TV100-Buket Aydın Soruyor isimli programda yaptığım talihsiz açıklamalar tamamen samimiyetle yapılmıştır. İçerisinde hiçbir art niyet yoktur. Şahsım mütevazi bir yaşam sürdüğü için Türk Halkı’ımıza tavsiyelerde bulundum. Kamuoyunda yarattığım karmaşa, verdiğim rahatsızlık ve yanlış anlaşılma sebebiyle Türk Halkı’ndan tüm kalbimle özür dilerim.

Saygılarımla.'