onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Asgari Ücrete Yapılan Zammı “Fakir Hayat Sağlıklı Hayattır” Sözleriyle Savunan Oytun Erbaş Özür Diledi

Asgari Ücrete Yapılan Zammı “Fakir Hayat Sağlıklı Hayattır” Sözleriyle Savunan Oytun Erbaş Özür Diledi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.12.2024 - 19:03

Yaptığı skandal açıklamalarla ağızları açık bırakan, tepkilerin odağına yerleşen Oytun Erbaş, son olarak asgari ücretin ardından yaptığı ‘fakirlik savunması’yla gündeme oturmuştu.

Erbaş, TV100’de Buket Aydın’ın programında 'Kuru fasulye de protein, et de protein. Mütevazılığı öğrenmemiz gerekiyor. Asgari ücret 50 olsa, 50 harcar insanlar. Fakir hayat en sağlıklı hayattır' sözleriyle eleştirilerin odak noktası olmuştu.

Gelen tepkilerin ardından X hesabından bir açıklama yapan Erbaş, özür diledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mevcutta 17 bin 2 TL olan asgari ücrete 2025 yılında geçerli olmak üzere yüzde 30 zam yapıldığı açıklanmıştı. Böylece asgari ücret yeni yılda 22 bin 102 TL olarak uygulanacak. Ancak bu zam vatandaşın büyük tepkisini çekti.

Mevcutta 17 bin 2 TL olan asgari ücrete 2025 yılında geçerli olmak üzere yüzde 30 zam yapıldığı açıklanmıştı. Böylece asgari ücret yeni yılda 22 bin 102 TL olarak uygulanacak. Ancak bu zam vatandaşın büyük tepkisini çekti.

A’dan Z’ye her kaleme zam yağmur gibi yağarken asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam büyük hayal kırıklığı yarattı. Sokaktaki vatandaştan işin uzmanlarına hatta AK Partili isimlere kadar herkes zammı az buldu.

Vatandaş zaten zamlardan ve hayat pahalılığından yakınırken, Oytun Erbaş yaptığı skandal açıklamayla tüm şimşekleri üzerine çekmişti.

Vatandaş zaten zamlardan ve hayat pahalılığından yakınırken, Oytun Erbaş yaptığı skandal açıklamayla tüm şimşekleri üzerine çekmişti.

TV100'de Buket Aydın'ın konuğu olan Erbaş, fakir hayatı savunmuştu. Erbaş, 'Kuru fasulye de protein, et de protein. Mütevazılığı öğrenmemiz gerekiyor. Asgari ücret 50 olsa, 50 harcar insanlar. Fakir hayat en sağlıklı hayattır.' sözleriyle tepki toplamıştı.

Tepkiler çığ gibi büyürken, Oytun Erbaş çareyi özür dilemekte buldu.

Tepkiler çığ gibi büyürken, Oytun Erbaş çareyi özür dilemekte buldu.

Öte yandan, sosyal medya kullanıcıları, Oytun Erbaş'ın et yediği videoları paylaşarak tepkilerini dile getirmişti.

"Türk Halkı’ndan tüm kalbimle özür dilerim."

"Türk Halkı’ndan tüm kalbimle özür dilerim."
twitter.com

Erbaş, tarafından yapılan paylaşım şöyle:

'KAMUOYUNA ÖZÜR BİLGİLENDİRMESİ

Ben Dr. Oytun Erbaş,

TV100-Buket Aydın Soruyor isimli programda yaptığım talihsiz açıklamalar tamamen samimiyetle yapılmıştır. İçerisinde hiçbir art niyet yoktur. Şahsım mütevazi bir yaşam sürdüğü için Türk Halkı’ımıza tavsiyelerde bulundum. Kamuoyunda yarattığım karmaşa, verdiğim rahatsızlık ve yanlış anlaşılma sebebiyle Türk Halkı’ndan tüm kalbimle özür dilerim.

Saygılarımla.'

Erbaş'ın paylaşımına gelen tepkiler de oldu 👇

Erbaş'ın paylaşımına gelen tepkiler de oldu 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
garibann

soyadı erbaş olanların hepsi fakirliği över....bknz.sayfa 13 şekil a....ali erbaş

piyanist

Asgarî ücret tartışmaya kapalıdır kardeşim bu ücretin bilmem kaç katını alan kişiler konu hakkında ahkâm kesemez