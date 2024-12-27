Asgari Ücrete Yapılan Zammı “Fakir Hayat Sağlıklı Hayattır” Sözleriyle Savunan Oytun Erbaş Özür Diledi
Asgari Ücrete Yapılan Zammı “Fakir Hayat Sağlıklı Hayattır” Sözleriyle Savunan Oytun Erbaş Özür Diledi
Yaptığı skandal açıklamalarla ağızları açık bırakan, tepkilerin odağına yerleşen Oytun Erbaş, son olarak asgari ücretin ardından yaptığı ‘fakirlik savunması’yla gündeme oturmuştu.
Erbaş, TV100’de Buket Aydın’ın programında 'Kuru fasulye de protein, et de protein. Mütevazılığı öğrenmemiz gerekiyor. Asgari ücret 50 olsa, 50 harcar insanlar. Fakir hayat en sağlıklı hayattır' sözleriyle eleştirilerin odak noktası olmuştu.
Gelen tepkilerin ardından X hesabından bir açıklama yapan Erbaş, özür diledi.
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Mevcutta 17 bin 2 TL olan asgari ücrete 2025 yılında geçerli olmak üzere yüzde 30 zam yapıldığı açıklanmıştı. Böylece asgari ücret yeni yılda 22 bin 102 TL olarak uygulanacak. Ancak bu zam vatandaşın büyük tepkisini çekti.
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Vatandaş zaten zamlardan ve hayat pahalılığından yakınırken, Oytun Erbaş yaptığı skandal açıklamayla tüm şimşekleri üzerine çekmişti.
Tepkiler çığ gibi büyürken, Oytun Erbaş çareyi özür dilemekte buldu.
"Türk Halkı’ndan tüm kalbimle özür dilerim."
Erbaş'ın paylaşımına gelen tepkiler de oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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soyadı erbaş olanların hepsi fakirliği över....bknz.sayfa 13 şekil a....ali erbaş
Asgarî ücret tartışmaya kapalıdır kardeşim bu ücretin bilmem kaç katını alan kişiler konu hakkında ahkâm kesemez