Oytun Erbaş'ın Fakir Hayat Övgülü Asgari Ücret Sözlerine Kübra Par'dan Küfürsüz Okkalı Bir Tepki Geldi!
Oytun Erbaş'ın Fakir Hayat Övgülü Asgari Ücret Sözlerine Kübra Par'dan Küfürsüz Okkalı Bir Tepki Geldi!
Milyonlarca çalışan vatandaşın beklediği 2025 asgari ücreti 22.104 TL olarak açıklandı. Mevcut asgari ücrete uygulanan yüzde 30'luk zam oranı büyük bir kesimi memun edemedi.
Tepkilerin çığı gibi büyüdüğü anlarda Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın 'Fakir hayat en sağlıklı hayat' açıklaması sinirleri iyice gerdi.
Erbaş'a yönelik ağır eleştiriler gelmeye devam ederken kendini tutamayan isimlerden biri de Gazeteci Kübra Par oldu. Par'ın 'O göbeği 1200 kalori yiyerek mi yaptı acaba diyeceğim' sözleri kapak etkisi yarattı.
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Vatandaşların aylardır cevabını beklediği "2025 asgari ücret ne kadar oldu?" sorusunun cevabı geçtiğimiz gün belli oldu. Mevcutta 17.002 TL olan net asgari ücret yüzde 30’luk artışla 22.104 TL olarak belirlendi.
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Açıklanan rakamın düşük bulunmasıyla milyonların ayağa kalktığı bu anlarda Profesör Dr. Oytun Erbaş’ın yaptığı açıklamalar skandal etkisi yarattı.
"Üç yüz metrekare evim olsun, daha şu olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki. Bugün kuru fasulye de protein et de protein aynı. Onun için mütevaziliği öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok. Bakın asgari ücret 50 de olsa, 50 verin 50 harcar insanlar. 100 verin 100 harcarlar" diyen Erbaş;
"Ben her zaman söylerim. Fakir hayat en sağlıklı hayat." ifadeleriyle ortalığı bir kez daha ayağa kaldırdı!
Oytun Erbaş'ın akıl almaz sözleri sonrası tepkiler de büyüdükçe büyüdü. Ece Erken, Oğuzhan Uğur, Ahmet Hakan, Fatih Altaylı derken bir eleştiri de Kübra Par'dan geldi.
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Dün akşam yayınlanan programında tepkisini belli eden Erbaş’ın “Hani ağzı olan konuşuyor diye bir laf var ya tam Oytun Erbaş’a göre. O göbeği 1200 kalori yiyerek mi yaptı acaba diyeceğim" sözleri tokat etkisi yarattı.
Sözlerinin devamında da "Çok polemiğe girmek istemiyorum ama insan sinirlenmeden edemiyor. Dün ben doktorum herkese reçete yazarım diyordu, kendisine de acil bir reçete yazılması lazım.” dedi.
Kübra Par'ın açıklamalarını buradan dinleyebilirsiniz...
Kübra Par'ın "Oytun Erbaş’a da acil bir reçete yazılması lazım…" paylaşımına gelen kullanıcı yorumlarını da görelim mi?
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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