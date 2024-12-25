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Oytun Erbaş'ın Asgari Ücret Yorumu: "Kuru Fasulye de Protein Et de Protein"

Oytun Erbaş'ın Asgari Ücret Yorumu: "Kuru Fasulye de Protein Et de Protein"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.12.2024 - 09:51

Milyonlarca çalışanın merakle beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını açıkladı. 2025 yılı asgari ücret tutarı 22 bin 104 TL oldu. Yeni rakama sosyal medyadan farklı tepkiler gelirken bir yorum da Profesör Dr. Oytun Erbaş'tan geldi. 

Oytun Erbaş 'Fakir hayat en sağlıklı hayat' cümlelerini kullandı.

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2025 yılı asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyordu.

2025 yılı asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyordu.

Yapılan 4. Asgari Ücret Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretine yüzde 30 zam yapıldığını açıkladı. 

2025 yılı asgari ücret 22 bin 104 TL oldu.

2025 yılı asgari ücretin belli olmasının ardından pek çok kalemde ödemeler değişti.

2025 yılı asgari ücretin belli olmasının ardından pek çok kalemde ödemeler değişti.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını az bulan vatandaşlar, gazeteciler, siyasi isimler ise sosyal medyadan tepkisini gösterdi.

Detaylar için;

Prof.Dr. Oytun Erbaş da TV100'den Buket Aydın'ın konuğu oldu, asgari ücrete dair görüşlerini açıkladı.

Prof.Dr. Oytun Erbaş da TV100'den Buket Aydın'ın konuğu oldu, asgari ücrete dair görüşlerini açıkladı.

30 metrekare karavanda yaşayan kişileri örnek gösterek cümlelerine başlayan Erbaş, 'onun amacı adam olmak' dedi. 

'Üç yüz metrekare evim olsun, daha şu olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki. Bugün kuru fasulye de protein et de protein aynı. Onun için mütevaziliği öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok. '

"Fakir hayat en sağlıklı hayat."

"Fakir hayat en sağlıklı hayat."

'Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar. Yüz verin yüz harcarlar. Bunun sonu yok ki.' diyen Erbaş, 'Ben her zaman söylerim. Fakir hayat en sağlıklı hayat.' ifadelerini kullandı.

"Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler. " "Evet. Bunun sonu yok ki."

"Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler. " "Evet. Bunun sonu yok ki."

''Sonuçta ülkenin kendi içinde bir dinamiği var. Sizin de bu dinamik içinde adapte olmanız gerekiyor. Benim arabam yok...Ayakkabılar, yüz tane alsam ne olacaktı? Sonuçta günün sonunda iki lahmacun yeniyor. Üçüncüsünü yemiyorum ben.'

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Oytun Erbaş'ın bu sözlerine sosyal medyadan tepkiler de gecikmedi;

Oytun Erbaş'ın bu sözlerine sosyal medyadan tepkiler de gecikmedi;
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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