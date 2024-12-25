Oytun Erbaş'ın Asgari Ücret Yorumu: "Kuru Fasulye de Protein Et de Protein"

30 metrekare karavanda yaşayan kişileri örnek gösterek cümlelerine başlayan Erbaş, 'onun amacı adam olmak' dedi.

'Üç yüz metrekare evim olsun, daha şu olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki. Bugün kuru fasulye de protein et de protein aynı. Onun için mütevaziliği öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok. '