Oytun Erbaş'ın Asgari Ücret Yorumu: "Kuru Fasulye de Protein Et de Protein"
Oytun Erbaş'ın Asgari Ücret Yorumu: "Kuru Fasulye de Protein Et de Protein"
Milyonlarca çalışanın merakle beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını açıkladı. 2025 yılı asgari ücret tutarı 22 bin 104 TL oldu. Yeni rakama sosyal medyadan farklı tepkiler gelirken bir yorum da Profesör Dr. Oytun Erbaş'tan geldi.
Oytun Erbaş 'Fakir hayat en sağlıklı hayat' cümlelerini kullandı.
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2025 yılı asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyordu.
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2025 yılı asgari ücretin belli olmasının ardından pek çok kalemde ödemeler değişti.
Prof.Dr. Oytun Erbaş da TV100'den Buket Aydın'ın konuğu oldu, asgari ücrete dair görüşlerini açıkladı.
"Fakir hayat en sağlıklı hayat."
"Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler. " "Evet. Bunun sonu yok ki."
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Oytun Erbaş'ın bu sözlerine sosyal medyadan tepkiler de gecikmedi;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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