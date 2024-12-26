Fatih Altaylı’dan Fakirliği Öven Oytun Erbaş’a Tepki: "Göster Amcana Desen Gösterir"
Fatih Altaylı’dan Fakirliği Öven Oytun Erbaş’a Tepki: "Göster Amcana Desen Gösterir"
Oytun Erbaş’ın TV100 ekranlarında asgari ücret ile ilgili görüşlerini açıklarken fakirliği övmesi büyük tepki çekmişti. “Fakir hayatı en sağlıklı hayat diyen” Erbaş’ın açıklamalarına bir itiraz da Fatih Altaylı’dan geldi. Altaylı, daha önce kendisinin de programa çıkardığı Oytun Erbaş’ın akıl sağlığının yerinde olmadığını söyledi ve yakaladığı şöhreti korumak için her şeyi yapabileceğini söyledi.
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Asgari ücretin 22 bin 104 TL olması vatandaşlarda hayal kırıklığı yaratırken, Profesör Dr. Oytun Erbaş’ın yaptığı açıklamalar ise tepki çekişmişti.
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Gazeteci Fatih Altaylı, bugün YouTube üzerinden yaptığı değerlendirmede Oytun Erbaş’a tepki gösterdi.
Daha önce “adam sandığı” Erbaş’ı kendisinin de yayına çıkardığı için pişman olan Altaylı, Oytun Erbaş’ın yakaladığı şöhreti korumak için tüm her şeyi yapabileceğini, hatta “göster amcana” deseler gösterebileceğini ifade etti.
Fatih Altaylı’nın gündem olan Oytun Erbaş tepkisi 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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