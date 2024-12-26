Fatih Altaylı’dan Fakirliği Öven Oytun Erbaş’a Tepki: "Göster Amcana Desen Gösterir"

Oytun Erbaş’ın TV100 ekranlarında asgari ücret ile ilgili görüşlerini açıklarken fakirliği övmesi büyük tepki çekmişti. “Fakir hayatı en sağlıklı hayat diyen” Erbaş’ın açıklamalarına bir itiraz da Fatih Altaylı’dan geldi. Altaylı, daha önce kendisinin de programa çıkardığı Oytun Erbaş’ın akıl sağlığının yerinde olmadığını söyledi ve yakaladığı şöhreti korumak için her şeyi yapabileceğini söyledi.