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Ece Üner "Fakir Hayat En Sağlıklı Hayattır" Diyen Oytun Erbaş'a "Bahar" Dizisinden Bir Gönderme Yaptı

Ece Üner "Fakir Hayat En Sağlıklı Hayattır" Diyen Oytun Erbaş'a "Bahar" Dizisinden Bir Gönderme Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.12.2024 - 23:46

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Geçtiğimiz gün, milyonlarca kişinin beklediği asgari ücretin zam oranı açıklandı. 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücret pek çok kişiyi memnun etmedi. Ülkenin dört bir yanından tepki sesleri yükselirken korona zamanı yaptığı ilginç açıklamalarla gündem olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, yine ilginç bir açıklamada bulundu. 'Fakir hayat en sağlıklı hayattır' diyen Erbaş, asgari ücret üzerinden fakirlik övdü. 'Millete 50 bin versen 50 bin de harcarlar' diyen Erbaş'ın sözleri tepki çekti.

Sizinle burada paylaşmıştık;

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Hemen hemen her olayda lafı gediğine koyması ile bilinen Ece Üner de bu duruma sessiz kalmadı ve Oytun Erbaş'a iki çift laf etti.

Hemen hemen her olayda lafı gediğine koyması ile bilinen Ece Üner de bu duruma sessiz kalmadı ve Oytun Erbaş'a iki çift laf etti.

"Asgari ücret açıklandıktan sonra fakirliği öven bir şuursuzluk geldi" diyen Üner cümlesini Bahar dizisinden bir alıntı yaparak bitirdi.

"Asgari ücret açıklandıktan sonra fakirliği öven bir şuursuzluk geldi" diyen Üner cümlesini Bahar dizisinden bir alıntı yaparak bitirdi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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