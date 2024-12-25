Ece Üner "Fakir Hayat En Sağlıklı Hayattır" Diyen Oytun Erbaş'a "Bahar" Dizisinden Bir Gönderme Yaptı

Geçtiğimiz gün, milyonlarca kişinin beklediği asgari ücretin zam oranı açıklandı. 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücret pek çok kişiyi memnun etmedi. Ülkenin dört bir yanından tepki sesleri yükselirken korona zamanı yaptığı ilginç açıklamalarla gündem olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, yine ilginç bir açıklamada bulundu. 'Fakir hayat en sağlıklı hayattır' diyen Erbaş, asgari ücret üzerinden fakirlik övdü. 'Millete 50 bin versen 50 bin de harcarlar' diyen Erbaş'ın sözleri tepki çekti.