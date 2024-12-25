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Kahraman İlan Edilen CEO Katili Luigi Mangione İçin Yapılan Videoları Görünce Gözerinize İnanamayacaksınız

Kahraman İlan Edilen CEO Katili Luigi Mangione İçin Yapılan Videoları Görünce Gözerinize İnanamayacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.12.2024 - 15:19

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Tüm Amerika'yı çalkalayan silahlı saldırı olayını mutlaka duymuşsunuzdur. UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson, 26 yaşındaki Luigi Mangione tarafından sokak ortasında öldürüldü. Bu olayın ardından sigorta şirketleri sebebiyle yaşadıkları mağduriyeti anlatan insanları asıl katilin Luigi değil Thompson olduğunu söyledikleri videolar paylaşınca Luigi Mangione bir anda kahramana dönüştü. Olay öyle bir boyuta geldi ki, Luigi Z kuşağının gururu olarak anılmaya başlandı. Hatta ülkemizde de kendisine 'Hasan Tahsin' benzetmesi yapıldı.

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CEO'yu öldürdükten sonra 'halk kahramanı'na dönüşen Manginone'yi bu cinayete itenin hem annesi hem kendisinin yaşadığı sağlık sorunları ve bundan ötürü sigorta şirketleri ile yaşadığı mağduriyet olduğu iddia edildi.

CEO'yu öldürdükten sonra 'halk kahramanı'na dönüşen Manginone'yi bu cinayete itenin hem annesi hem kendisinin yaşadığı sağlık sorunları ve bundan ötürü sigorta şirketleri ile yaşadığı mağduriyet olduğu iddia edildi.

Kendisinin bir blog yazısı ve GoodReads isimli uygulamada yaptığı kitap yorumları sosyal medya kullancısıları tarafından paylaşıldı.

Mangione öyle bir ikon haline geldi ki, kendisinin kazağı bile yok sattı.

Mangione öyle bir ikon haline geldi ki, kendisinin kazağı bile yok sattı.

Ayrıca sosyal medya, onun için yapılan edit videoları ile doldu. Hatta bazıları her birimize akıl tutulması yaşattı.

Luigi'nin portresini dövme yaptıranlar oldu;

3D baskısını alanlar da oldu...

"Luigi ile ilk buluşmamda, ailesi ile tanışırken ve düğünümüzde nasıl giyinirdim"

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🤦♀️

Brezilya'da 'Luigi'ye benzeyenler' yarışması düzenledi.

👇

Bir kullanıcı, Hey There Delilah şarkısını, Her There Luigi olarak değiştirdi;

Bir konserde Luigi'nin görselleri yayınlandı;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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