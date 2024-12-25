Kahraman İlan Edilen CEO Katili Luigi Mangione İçin Yapılan Videoları Görünce Gözerinize İnanamayacaksınız

Tüm Amerika'yı çalkalayan silahlı saldırı olayını mutlaka duymuşsunuzdur. UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson, 26 yaşındaki Luigi Mangione tarafından sokak ortasında öldürüldü. Bu olayın ardından sigorta şirketleri sebebiyle yaşadıkları mağduriyeti anlatan insanları asıl katilin Luigi değil Thompson olduğunu söyledikleri videolar paylaşınca Luigi Mangione bir anda kahramana dönüştü. Olay öyle bir boyuta geldi ki, Luigi Z kuşağının gururu olarak anılmaya başlandı. Hatta ülkemizde de kendisine 'Hasan Tahsin' benzetmesi yapıldı.