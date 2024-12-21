Yabancı Bir İçerik Üretici X'in Yapay Zekası Grok ile Dargın Olan İnsanları Yılbaşında Bir Araya Getirdi

Twitter, Elon Musk'ın satın alması sonrasında X olarak yeni bir kimliğe büründü. Bu devrimsel değişim, platformun temelini ve işleyişini kökten değiştirdi. Musk'ın dokunuşuyla X, kullanıcılarına daha önce hiç deneyimlemedikleri bir dünya sunmaya başladı. Yeni eklenen yapay zeka Grok, ilk günden itibaren kullanıcıların ilgisini üzerine çekti. Musk geçtiğimiz günlerde, Grok'u sadece premium üyelere değil, tüm kullanıcılara ücretsiz hale getirdi. Haliyle yazdıklarıyla da yaratıcılıklarını konuşturan X kullanıcıları Grok'u da oldukça yaratıcı biçimlerde kullandı.