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Yabancı Bir İçerik Üretici X'in Yapay Zekası Grok ile Dargın Olan İnsanları Yılbaşında Bir Araya Getirdi

Yabancı Bir İçerik Üretici X'in Yapay Zekası Grok ile Dargın Olan İnsanları Yılbaşında Bir Araya Getirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.12.2024 - 23:43

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Twitter, Elon Musk'ın satın alması sonrasında X olarak yeni bir kimliğe büründü. Bu devrimsel değişim, platformun temelini ve işleyişini kökten değiştirdi. Musk'ın dokunuşuyla X, kullanıcılarına daha önce hiç deneyimlemedikleri bir dünya sunmaya başladı. Yeni eklenen yapay zeka Grok, ilk günden itibaren kullanıcıların ilgisini üzerine çekti. Musk geçtiğimiz günlerde, Grok'u sadece premium üyelere değil, tüm kullanıcılara ücretsiz hale getirdi. Haliyle yazdıklarıyla da yaratıcılıklarını konuşturan X kullanıcıları Grok'u da oldukça yaratıcı biçimlerde kullandı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDqvoa...
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Yabancı bir içerik üretici, Grok ile birbirine çok uzak isimleri yeni yılda bir araya getirdi.

Yabancı bir içerik üretici, Grok ile birbirine çok uzak isimleri yeni yılda bir araya getirdi.

Johnny Depp ile Amber Heard'den, Elon Musk ile Mark Zuckerberg'e, aralarındaki kaos ile bilinen isimleri birbirine sarıldığı video sosyal medyada viral oldu.

Johnny Depp ile Amber Heard'den, Elon Musk ile Mark Zuckerberg'e, aralarındaki kaos ile bilinen isimleri birbirine sarıldığı video sosyal medyada viral oldu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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