Fatih Portakal Diyanet'in “Yılbaşı” Fetvasını Eleştirdi: "Bir Gün Yolsuzluklarla İlgili Fetva Verseniz"

Yılbaşı geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gündemimiz yılbaşının kutlanıp kullanmaması. Her konuda olduğu gibi halkımız bu konuda da ikiye bölünmüş durumda. Bu sene, Diyanet İşleri'nden yılbaşı ile ilgili fetva geldi. Fetvada 'Yılbaşı kutlamaları helal ve meşru değildir!' denemek yılbaşının kutlanmaması gerektiği söylendi.
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Fatih Portakal'dan bu fetvaya bir eleştiri geldi.
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Kendisinin yılbaşında eğleneceğini belirten Portakal “Sayın Diyanet Başkanı Ali Erbaş. Bir gün şu yalan, iftira, indiregandiyle ilgili, yolsuzluklar, adaletsizliklerle ilgili fetva verseniz." dedi
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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