Fatih Portakal Diyanet'in “Yılbaşı” Fetvasını Eleştirdi: "Bir Gün Yolsuzluklarla İlgili Fetva Verseniz"

Yılbaşı geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gündemimiz yılbaşının kutlanıp kullanmaması. Her konuda olduğu gibi halkımız bu konuda da ikiye bölünmüş durumda. Bu sene, Diyanet İşleri'nden yılbaşı ile ilgili fetva geldi. Fetvada 'Yılbaşı kutlamaları helal ve meşru değildir!' denemek yılbaşının kutlanmaması gerektiği söylendi.