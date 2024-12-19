Oğuzhan Alpdoğan Haklıymış: TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı'nın Rakam Soran Muhabirlere Yaptığı Açıklama Beyin Yaktı

Yeni yıl geliyor. Bu süreçte bütün çalışanların gözü kulağı yeni yıl için belirlenecek asgari ücrette. Her yıl Arapsaçına dönen süreç bu yıl da başladı ve maraton bu yıl da aynı şekilde devam ediyor. Bugün 3.'sü gerçekleşen asgari ücret toplantısından sonra net bir rakam verilmedi. 4. toplantının ne zaman yapılacağı ise akşam yapılacak olan açıklamayla belli olacak.