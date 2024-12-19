Oğuzhan Alpdoğan Haklıymış: TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı'nın Rakam Soran Muhabirlere Yaptığı Açıklama Beyin Yaktı

Yeni yıl geliyor. Bu süreçte bütün çalışanların gözü kulağı yeni yıl için belirlenecek asgari ücrette. Her yıl Arapsaçına dönen süreç bu yıl da başladı ve maraton bu yıl da aynı şekilde devam ediyor. Bugün 3.'sü gerçekleşen asgari ücret toplantısından sonra net bir rakam verilmedi. 4. toplantının ne zaman yapılacağı ise akşam yapılacak olan açıklamayla belli olacak.
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Kendisine mikrofon uzatılan TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ağar'a toplantıda konuşulan rakamlar soruldu.
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“İşveren tarafı rakam söylemiyor. O zaman biz de söylemiyoruz.Biz rakam söylersek bu işin altından kalkamayız. Rakam söylemek en kolayı.” şeklinde açıklama yapan Ağar'ın o sözleri, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın "Asgari Ücret Toplantısı" konulu videosunu hatırlattı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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