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Oğuzhan Alpdoğan'dan "Tespit Gibi Tespit" Dedirten "Asgari Ücret Komisyon Toplantısı" Paylaşımı!

Oğuzhan Alpdoğan'dan "Tespit Gibi Tespit" Dedirten "Asgari Ücret Komisyon Toplantısı" Paylaşımı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 21:17

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Yılbaşı yaklaşırken Türkiye’nin gündeminde en çok merak edilen konulardan biri, asgari ücretin ne kadar olacağı. Üçüncü kez yapılacak asgari ücret komisyonu toplantısı öncesinde, bugüne kadar yapılan iki toplantıda hala net bir maaş belirlenmemiş durumda. Bu belirsizlik, vatandaşlar ve medya tarafından sıkça tartışılıyor. Sosyal medyanın en dikkat çeken içerik üreticilerinden Oğuzhan Alpdoğan, asgari ücret komisyonunun toplantılarında hala bir sonuca varılmamasını mizahi bir şekilde ele aldı.

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Oğuzhan Alpdoğan, komisyonun asgari ücret için yaptığı iki toplantıyı esprili bir şekilde eleştirdi.

Oğuzhan Alpdoğan, komisyonun asgari ücret için yaptığı iki toplantıyı esprili bir şekilde eleştirdi.

Alpdoğan, komisyon toplantısındaymış gibi yaparak asgari ücreti konuşmak yerine, toplantı sırasında yapılan diğer tüm konuşmaları tiye aldı.

Alpdoğan, komisyon toplantısındaymış gibi yaparak asgari ücreti konuşmak yerine, toplantı sırasında yapılan diğer tüm konuşmaları tiye aldı.

Paylaşımında, '30 bin TL' tahminine de dikkat çekti. Asgari ücretin bu kadar yüksek bir rakama çıkacağına dair yapılan tahminlere mizahi bir şekilde göndermede bulundu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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