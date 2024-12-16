Oğuzhan Alpdoğan'dan "Tespit Gibi Tespit" Dedirten "Asgari Ücret Komisyon Toplantısı" Paylaşımı!

Yılbaşı yaklaşırken Türkiye’nin gündeminde en çok merak edilen konulardan biri, asgari ücretin ne kadar olacağı. Üçüncü kez yapılacak asgari ücret komisyonu toplantısı öncesinde, bugüne kadar yapılan iki toplantıda hala net bir maaş belirlenmemiş durumda. Bu belirsizlik, vatandaşlar ve medya tarafından sıkça tartışılıyor. Sosyal medyanın en dikkat çeken içerik üreticilerinden Oğuzhan Alpdoğan, asgari ücret komisyonunun toplantılarında hala bir sonuca varılmamasını mizahi bir şekilde ele aldı.
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Oğuzhan Alpdoğan, komisyonun asgari ücret için yaptığı iki toplantıyı esprili bir şekilde eleştirdi.
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Alpdoğan, komisyon toplantısındaymış gibi yaparak asgari ücreti konuşmak yerine, toplantı sırasında yapılan diğer tüm konuşmaları tiye aldı.
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