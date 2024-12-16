Oğuzhan Alpdoğan'dan "Tespit Gibi Tespit" Dedirten "Asgari Ücret Komisyon Toplantısı" Paylaşımı!

Yılbaşı yaklaşırken Türkiye’nin gündeminde en çok merak edilen konulardan biri, asgari ücretin ne kadar olacağı. Üçüncü kez yapılacak asgari ücret komisyonu toplantısı öncesinde, bugüne kadar yapılan iki toplantıda hala net bir maaş belirlenmemiş durumda. Bu belirsizlik, vatandaşlar ve medya tarafından sıkça tartışılıyor. Sosyal medyanın en dikkat çeken içerik üreticilerinden Oğuzhan Alpdoğan, asgari ücret komisyonunun toplantılarında hala bir sonuca varılmamasını mizahi bir şekilde ele aldı.